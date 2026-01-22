La Sole reafirma su vínculo con el litoral: visitó Puerto Tirol tras su paso por la FNC

Soledad Pastorutti visitó Puerto Tirol luego de su destacada actuación en la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, donde fue ovacionada por el público correntino tras agotar entradas en la quinta noche del festival en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Durante su visita a la localidad chaqueña, la cantante vivió una jornada cargada de emoción, identidad regional y expresión cultural, compartiendo con artistas y miembros de la comunidad.

Recorrido por Puerto Tirol

Acompañada por Walter Bordón, Soledad recorrió distintos espacios emblemáticos del pueblo que ella nombra y lleva siempre presente en sus repertorios. Uno de los puntos más significativos fue su paso por una fábrica de acordeones, un proyecto cultural en marcha próximo a inaugurarse que busca sostener y promover el trabajo artesanal ligado a la tradición musical del litoral.

Baile y encuentro con artistas locales

En un clima de cercanía y celebración, Pastorutti bailó junto al Grupo de Danzas Ñasqui, reforzando el vínculo con las raíces culturales de la región.

La cantante compartió esta expresión con artistas locales, en un momento genuino y cargado de identidad.

Contexto de su presencia

La visita de Soledad Pastorutti a Puerto Tirol se dio en un contexto complejo para la cultura regional, marcado por la ausencia de determinados festivales por ajustes que afectaron a algunas expresiones populares.

Aun así, su presencia fue interpretada como un mensaje de fortaleza.

Su paso por la Fiesta Nacional del Chamamé

Previamente, en Corrientes, la presentación de Pastorutti en la Fiesta Nacional del Chamamé se convirtió en uno de los momentos más destacados de la edición 2026.

La quinta noche del festival registró entradas agotadas, con la artista ofreciendo un repertorio que conectó el folklore argentino con el espíritu chamamecero, interpretando clásicos celebrados por el público local.