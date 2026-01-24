Fiesta Nacional del Chámame: conocé la grilla artística de la anteúltima noche

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé realizará su novena noche consecutiva en el Anfiteatro Cocomarola este sábado 24 de enero. La jornada de esta noche será parte de los últimos shows junto con la noche de mañana, domingo 25 de enero. Ambas darán el cierre de la Fiesta Grande, luego de diez noches de música, actividades y bailes.

En el escenario estarán artistas destacados como Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana, los Hermanos Brítez y Tajy, además de voces internacionales de Brasil y Paraguay.

Grilla Novena Noche

Amboé

Ana Paula Romero y Taraguí Coé - Homenaje a Matias Galarza

Angirú

Conjunto Nuevo Horizonte

Ernestito Montiel y su cuarteto Santa Ana

Grupo Airampal

Grupo Itatí

Guarango

Hermanos Guedes (BR)

Hijos de Malvinas

Juan Pedro Sorribes

Los Hermanos Brítez

Maggie Cullen

Maria Ofelia

Mateo Villalba

Matias Barbás

Monchito Merlo

Sebastián Verón

Tajy

Tierra Adentro (PY)

Entradas: precios y puntos de venta

La boletería del Teatro Vera funciona de 9 a 21, debido a la demanda. También se venden tickets en el Anfiteatro Cocomarola desde las 19 y a través de la plataforma online Weepas.

Los precios son de $7.000, con ingreso permitido hasta las 21.30, y de $9.000 sin límite horario. Abonan entrada las personas a partir de los 13 años. Quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad ingresan sin cargo junto a un acompañante autorizado. Jubilados y pensionados provinciales acceden a un descuento del 20%.

Para quienes no asistan de manera presencial, la Fiesta Nacional del Chamamé se transmite en vivo vía streaming por YouTube y Corrientes Play. Además, el festival puede verse por televisión a través de la TV Pública, dentro de su programación de festivales de verano.