El Litoral transmitirá en vivo el Carnaval Oficial desde el Corsódromo Nolo Alías

La Capital del Carnaval vive este sábado 31 de enero la primera noche de la competencia.

Por El Litoral

Sabado, 31 de enero de 2026 a las 11:06

El Litoral transmitirá en vivo el Carnaval Oficial desde el Corsódromo Nolo Alías a partir de las 21.30.  Seguí la transmisión a través del canal de YouTube del diario El Litoral en el link que te dejamos abajo. 

Desde el corsódromo Nolo Alías de la ciudad de Corrientes viví, en vivo en directo desde nuestra cámara exclusiva, la primera noche de la competencia más importante de la celebración carnestolenda.

Ara Berá, Sapucay, Copacabana, Arandú Beleza, Samba Total, Imperio Bahiano, Sambanda, Kamandukahia y Samba Show se sacarán chispas en la calzada en búsqueda del obtener el primer premio. 

