La F1 suspendió las carreras en Medio Oriente: Alpine y Franco Colapinto evalúan un viaje a Argentina

La Fórmula 1 atraviesa una modificación en su calendario tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. La decisión fue tomada por la FIA debido al conflicto en Medio Oriente, lo que implica un receso de un mes entre las carreras de Japón y Miami.

La determinación genera una pausa anticipada en la temporada 2026, lo que podría beneficiar a varias escuderías que tuvieron dificultades con el nuevo reglamento técnico. Entre ellas se encuentra Alpine, que mostró avances recientes tras un inicio complejo.

El equipo francés incorporó motores Mercedes y debió afrontar problemas en la adaptación de la unidad de potencia. Sin embargo, en el último Gran Premio de China evidenció mejoras en su rendimiento.

Franco Colapinto y un posible viaje a Argentina

Ante este escenario, Alpine planea utilizar el parate para realizar trabajos de ingeniería en su base de Enstone, en Reino Unido. Allí participarán los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly junto al resto del equipo técnico.

Durante ese período, se analizarán las primeras competencias del año y se definirán ajustes de cara a la continuidad del campeonato. El objetivo es mejorar el rendimiento antes del Gran Premio de Miami, en Estados Unidos.

En paralelo, surgió la posibilidad de que Franco Colapinto visite la Argentina durante el receso. El secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, confirmó que existen gestiones para concretar una exhibición en Buenos Aires.

No obstante, desde Alpine indicaron que aún no hay definiciones al respecto, aunque reconocieron que evalúan realizar actividades en Latinoamérica. Por el momento, el piloto argentino y su equipo están enfocados en la próxima carrera en Japón, prevista para el 29 de marzo.

Con información de TN.