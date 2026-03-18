Comunicaciones ganó y sigue subiendo en la Liga Nacional

Comunicaciones de Corrientes venció 81 a 71 a Estudiantes en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol y continúa escalando posiciones en la tabla. El equipo local construyó una amplia ventaja durante el desarrollo del juego y logró sostenerla en el cierre, pese a la presión defensiva del rival en el último cuarto.

Desarrollo de una victoria ajustada

El partido comenzó con paridad en los primeros minutos, con ambos equipos intensos en defensa y con goleo repartido. Comunicaciones logró una leve diferencia sobre el final del primer cuarto y se fue al descanso corto en ventaja por 21 a 15.

En el segundo parcial, el aurinegro encontró mayor efectividad y aprovechó los contragolpes para ampliar la diferencia. Con aportes de Tomás Allende, Pirela y Bruner, el local transformó un desarrollo equilibrado en una clara supremacía, cerrando el primer tiempo 44 a 25.

En el inicio del tercer cuarto, Comunicaciones alcanzó su máxima diferencia (52-27) gracias a la efectividad desde el perímetro y una defensa sólida. Si bien Estudiantes intentó reaccionar, el equipo correntino mantuvo el control y cerró el parcial 66 a 44.

En el último cuarto, Estudiantes presionó en toda la cancha y logró achicar la diferencia con un parcial favorable. Comunicaciones atravesó un tramo sin convertir y permitió la remontada parcial del rival, pero logró recomponerse en los minutos finales para asegurar el triunfo.

Goleadores del partido

Tomás Allende fue el máximo anotador del local con 16 puntos, mientras que Matías Bichara, de la visita, lideró el goleo del partido con 18 unidades.

Objetivo en la recta final

Con este resultado, Comunicaciones comienza a cumplir con el objetivo de ganar los partidos restantes de la fase regular para posicionarse lo más alto posible en la tabla.