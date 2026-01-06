Cine Naé: habilitaron la convocatoria para producciones audiovisuales regionales

En el marco del clásico ciclo de ‘’Cine Naé’’, se habilitó la convocatoria para producciones audiovisuales regionales. La iniciativa busca dar visibilidad a cortometrajes y videoclips de realizadores de las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

Los cineastas y productores interesados en participar y mostrar sus trabajos en este importante evento deberán enviar sus obras a la dirección de correo electrónico [email protected].

Cine Naé ha consolidado como una plataforma fundamental para la promoción y difusión de las producciones audiovisuales del nordeste argentino (NEA).

Este ciclo, que surgió a principios de 2022 por iniciativa de miembros del Cluster Audiovisual Corrientes y con el apoyo del Instituto de Cultura, tiene como objetivo principal fomentar la labor de los realizadores locales y regionales, ofreciendo un espacio para que sus obras lleguen a un público más amplio.

A lo largo de sus ediciones ha proyectado una diversidad de trabajos, incluyendo obras de ficción y documentales realizados tanto de manera.