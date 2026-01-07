¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

abigeato corrientes Brasil Kevin Zenon
abigeato corrientes Brasil Kevin Zenon
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Mercedes

Corrientes: más de 450 policías refuerzan controles por la festividad del Gaucho Gil

La Policía de Corrientes desplegó desde el martes un operativo especial en la ciudad de Mercedes, ante la masiva llegada de fieles por la tradicional festividad del Gaucho Gil.

Por El Litoral

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 17:49

El Gobierno de provincial dio a conocer este miércoles que la Policía de Corrientes puso en marcha desde el martes un operativo especial de seguridad por la festividad del Gaucho Gil  en la localidad correntina de Mercedes

Para este dispositivo fueron afectados alrededor de 450 efectivos, además de móviles, patrulleros y tecnología de vigilancia, incluyendo drones, con el objetivo de garantizar la seguridad y ordenar el tránsito vehicular.

La actividad principal se concentra en el predio del Gaucho Gil, ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional Nº 123, donde se espera una masiva concurrencia de fieles tanto del país como del exterior.

Desde la fuerza informaron que el operativo se extenderá hasta el viernes 9 de enero y advirtieron que el tránsito en rutas y accesos a Mercedes se verá afectado, con posibles desvíos y re direccionamientos, por lo que se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones policiales.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD