Corrientes: más de 450 policías refuerzan controles por la festividad del Gaucho Gil

El Gobierno de provincial dio a conocer este miércoles que la Policía de Corrientes puso en marcha desde el martes un operativo especial de seguridad por la festividad del Gaucho Gil en la localidad correntina de Mercedes.

Para este dispositivo fueron afectados alrededor de 450 efectivos, además de móviles, patrulleros y tecnología de vigilancia, incluyendo drones, con el objetivo de garantizar la seguridad y ordenar el tránsito vehicular.

La actividad principal se concentra en el predio del Gaucho Gil, ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional Nº 123, donde se espera una masiva concurrencia de fieles tanto del país como del exterior.

Desde la fuerza informaron que el operativo se extenderá hasta el viernes 9 de enero y advirtieron que el tránsito en rutas y accesos a Mercedes se verá afectado, con posibles desvíos y re direccionamientos, por lo que se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones policiales.