Cómo funciona la Caipi, la app correntina que permite pagar con Pix en Brasil

En vísperas de la temporada alta de vacaciones, la tecnología local busca derribar las barreras financieras en el Mercosur. Caipi, una startup fintech 100% correntina, presentó oficialmente su aplicación móvil orientada a simplificar los pagos y cobros mediante el sistema Pix, el método más utilizado en Brasil, eliminando las fricciones habituales para turistas y comerciantes.

La plataforma es liderada por los emprendedores Axel Nielsen, Carlos Arola, Luciano Bertran y Facundo Duarte, quienes detectaron la necesidad de una herramienta que permitiera a los argentinos moverse en el país vecino con la misma facilidad que un local. El objetivo es claro: que pagar un alquiler temporario o una compra diaria sea tan sencillo como escanear un código y confirmar la operación.

Previsibilidad ante la volatilidad

Uno de los pilares que distingue a esta fintech es la capacidad de adquirir reales digitales. Esta función permite a los usuarios congelar el tipo de cambio, una ventaja estratégica para quienes planifican sus gastos de verano y buscan protegerse ante posibles subas repentinas de la moneda.

"Queremos que pagar en Brasil o cobrar a un cliente brasileño sea tan simple como escanear y listo", explicaron desde el equipo fundador. La aplicación ya se encuentra disponible para su descarga en dispositivos iOS y Android, apuntando tanto al viajero ocasional como a los comercios que buscan captar el consumo de los turistas brasileños que visitan la región.

Visión regional y expansión

Aunque nació con base en Corrientes, la proyección de la empresa trasciende las fronteras provinciales. En el mediano plazo, la firma planea expandir sus servicios hacia Paraguay y Uruguay, con la meta de consolidar una red de soluciones financieras digitales que conecte las economías del bloque regional de manera más eficiente.

En un contexto de alta demanda de soluciones digitales, la propuesta de estos jóvenes correntinos se posiciona como una herramienta clave para ordenar el presupuesto y operar con tranquilidad en el mercado transfronterizo.

Instagram: @caipí.app

Web: caipi.app