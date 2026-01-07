Abigeato en Corrientes: la Fiscalía exige reforzar las investigaciones en la provincia

La Fiscalía General del Poder Judicial dictó este miércoles la Resolución N.° 1/2026, mediante la cual exige a los fiscales de las cinco circunscripciones judiciales de Corrientes a dinamizar y reforzar las investigaciones en causas vinculadas al delito de abigeato, una problemática que afecta de manera directa a la actividad productiva de la provincia.

La resolución lleva la firma del fiscal general de feria, doctor Ángel Machado, titular de la UFIC N.° 5 de Capital, y establece directivas claras para una actuación fiscal proactiva, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia de los damnificados y evitar la revictimización derivada de la inacción procesal.

Desde la Fiscalía General se remarcó que el abigeato presenta complejidades particulares, ya que en muchos casos la sustracción de animales no deja rastros visibles —como faena o rotura de alambrados—, lo que dificulta la identificación de sospechosos y la formulación de hipótesis claras en las primeras etapas de la investigación.

Por ese motivo, la resolución indica que los fiscales deberán intervenir de manera inmediata en el lugar del hecho, reuniendo pruebas en el terreno desde el inicio de las actuaciones, ya sea por denuncia, aprehensión en flagrancia o de oficio por prevención policial.

Entre las principales recomendaciones impartidas, se destacan:

Reforzar las tareas investigativas para identificar a los posibles autores del delito.

Constituirse de inmediato en el lugar del hecho , junto a personal policial y veterinario, para realizar las constataciones correspondientes.

Recabar las primeras evidencias, entrevistando a testigos y al personal del establecimiento rural, quienes suelen conocer en detalle la dinámica del campo y los movimientos del ganado.

Asimismo, la Fiscalía General recordó a los fiscales que cumplen funciones durante la feria judicial su deber de delimitar estrategias investigativas claras, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona, y de ejercer la acción penal de manera eficiente y coordinada, no solo con la policía sino también con autoridades municipales y otros organismos.

En ese sentido, se resaltó la importancia de fortalecer la comunicación para detectar de forma inmediata el hallazgo de carne o productos derivados de origen ilícito, especialmente en controles bromatológicos, lo que permitiría diagramar patrullajes estratégicos y controles de faena conjuntos con las fuerzas de seguridad competentes.

La resolución subraya que el abigeato es un delito histórico en Corrientes, estrechamente ligado a una actividad económica central para la provincia y sustento de numerosas familias, por lo que resulta clave una respuesta judicial rápida, coordinada y eficaz frente al incremento de denuncias registradas en distintos puntos del territorio.