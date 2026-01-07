Liberaron a la mujer que atropelló y mató a un correntino en Nordelta

A pocos días del fatal choque que conmocionó a la zona norte del conurbano, la Justicia determinó que Loreley Quevedo, la mujer de 38 años que atropelló y mató al correntino Ramón Oscar Olivera en el Corredor Bancalari de Nordelta, recupere su libertad.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 5 de Tigre, a cargo del juez Walter Saetone, quien le otorgó la excarcelación bajo una caución real de 3 millones de pesos.

A pesar de la gravedad del hecho y del pedido de la querella, el magistrado consideró que Quevedo puede esperar el proceso judicial fuera de prisión.

La mujer iba a bordo de su camioneta Jeep Renegade cuando perdió el control, no vio a la víctima que caminaba por el costado del camino y lo atropelló.

El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la zona. En las imágenes se ve al hombre cruzar la calle y caminar por el costado del camino cuando aparece en escena la Jeep blanca.

Unos metros antes de chocarlo, la mujer mordió el cordón y finalmente impactó al hombre por la espalda.

La víctima iba a ser papá por primera vez

La víctima fue identificada como Ramón Oscar Olivera, de 49 años, quien el próximo 7 de enero iba a cumplir 50 y estaba planeando un gran festejo.

No solo por el cambio de década, sino porque también iba a ser padre por primera vez: su novia está embarazada de tres meses.

Oscar salía muy temprano desde la casa de su pareja en Grand Bourg, Malvinas Argentinas.

Se tomaba tres colectivos y caminaba hasta donde lo esperaba un compañero, para llegar al country donde trabajaba realizando tareas de mantenimiento.

La víctima tenía 15 hermanos y una de ellos fue quien se acercó al lugar de los hechos después de enterarse del accidente.

“Sus pertenencias estaban por todo el camino, el abrigo, los cigarrillos, el celular, el encendedor, los anteojos. Él estaba todo roto, con la cara destrozada”, dijo en diálogo con el citado medio.

En ese sentido, agregó: “Esta persona, con alcohol encima, y no sé si también con el celular, le robó la vida a mi hermano, nos robó la vida a todos. Mi hermano era mi otra mitad. Vital, sano, estaba esperando su primer bebé, trabajaba entre 13 a 15 horas por día. Hizo todo bien”.

TN