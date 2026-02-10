Vuelve el cine regional al Patio de Cultura: así es la grilla del ciclo “Cine Naé”

El Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes dio a conocer este martes que vuelve el cine regional al Patio de Cultura con el ciclo “Cine Naé”. La propuesta cuenta con el apoyo del organismo provincial y se desarrollará en el marco de este ya clásico espacio de difusión audiovisual, con funciones previstas para los miércoles 11 y 18 de febrero.

En esta nueva edición, se presentarán obras audiovisuales seleccionadas mediante convocatoria pública, con el objetivo de visibilizar producciones locales y regionales, promoviendo el cine independiente y el trabajo de realizadores del nordeste argentino.

Función del miércoles 11 de febrero

Para la primera jornada, prevista para este miércoles 11 de febrero, se proyectará una selección de siete cortometrajes y obras audiovisuales realizadas en la región, abarcando distintos géneros y miradas narrativas.

Grilla de proyección:

La Nena , de Josefina Lens – Proyección especial (20 minutos)

Toda la luz mala , de Carolina Schaller (6 minutos)

Providencia , de Yamila Palacios (7 minutos)

Secreto de Confesión , de María Rosario Bejarano (14 minutos)

Operativo Tarot , de Irina María Lugo (13 minutos)

Post Mortem , de Lautaro Latorre (5 minutos)

Depuración, de Lautaro Latorre (7 minutos)

Entrada libre y gratuita

La función se realizará a partir de las 20 horas en el Instituto de Cultura de Corrientes, ubicado en San Juan 546, con entrada libre y gratuita.

Desde la organización recomendaron al público asistir con bebidas para mantenerse hidratado, teniendo en cuenta las altas temperaturas previstas para la jornada.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 379 4184759.