Caso Cecilia Strzyzowski: el clan Sena fue condenado a cadena perpetua

En la ciudad de Resistencia, Chaco, la jueza Dolly Fernández leyó este martes la condena a los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, siendo los integrantes de la familia Sena quienes recibieron cadena perpetua.

A través de una transmisión por YouTube, Fernández procedió a la lectura de las condenas para César Mario A. Sena, Emerenciano Sena, Marcela V. Acuña, Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo, todos involucrados en el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

La letrada rechazó la declaración de nulidad del veredicto del jurado solicitado por los abogados defensores que fueron considerados culpables y el planteo de inconstitucionalidad a la pena de prisión perpetua.

Las condenas

La lectura de las condenas inició a las 9.30 de este martes, donde se designó la pena de cadena perpetua para los integrantes del clan Sena, quienes deberán cumplir la condena en penales de la provincia de Chaco.

Por otro lado, Gustavo Obregón fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión efectiva por el delito de encubrimiento agravado.

En tanto que Fabiana González fue condenada a 5 años de prisión efectiva.

Por último, Gustavo Melgarejo fue condenado a dos años y 10 meses de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento simple.

La jueza aplicó además una prohibición de acercamiento respecto de la madre de Cecilia y querellante particular en la causa, Gloria Romero.

