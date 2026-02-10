River y Boca presentaron su nuevas camisetas alternativas

Vieron la luz este martes las terceras camisetas de Boca Juniors y River Plate, que serán utilizadas en distintos partidos del campeonato. Aún no está confirmado en qué encuentros se estrenarán estas indumentarias, pero la marca que viste a ambas instituciones realizó el lanzamiento en simultáneo.

River

Por su parte, la nueva casaca del Millonario es idéntica a la titular, pero presenta como novedad el regreso del icónico color violeta en reemplazo del blanco, acompañado en este caso por la tradicional banda roja. La casaca se completa con la inscripción “Grandeza”, el lema del club, ubicada en la parte posterior del cuello.

En el video oficial se puede ver a Juanfer Quintero elogiando la camiseta: "Esto está muy chimba, eh", afirma el colombiano. Además, aparece Marcos Acuña haciendo jueguitos con una pelota de la marca, junto a Martínez Quarta, Rivero y otros jugadores del plantel posando con la nueva indumentaria.

Boca

La del club de la Ribera presenta una base blanca con banderas azul y oro aplicadas en el frente, inspirada en los murales que visten el barrio de La Boca con los icónicos colores xeneizes. En el dorso del cuello se destaca el lema “DALE BOCA DALE”, que representa un mural boquense.

En el video institucional con el que el Xeneize presentó la camiseta en sus redes sociales se aprecian distintas pinturas en las paredes del barrio de La Boca, junto a un cartel con la frase “Dale Boca, dale”, el eslogan que acompaña a la nueva piel de los bosteros.

Las nuevas camisetas de River Plate están a la venta a partir de hoy en la app de la marca, tiendariver.com y en el adidas store de Museo River. Mientras que las nuevas camisetas de Boca Juniors están a la venta en la app de adidas, adidas.com.ar, BocaShop.com.ar y en Bitega Xeneize.

Los precios

La nuevas indumentarias en su versión hincha (Aeroready) cuesta $149.999, mientras que la versión jugador (HEAT.RDY) tiene un valor de $219.999 ($249.999 la manga larga). La edición femenina sale $139.999 y la de niños $109.999. Por su parte, el precio del short es de $109.999 y el de las medias $21.999.

