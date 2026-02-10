Trabajadores despedidos en la textil Alal no pagarán la luz y recibirán mercaderías

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, y la ministra de Industria de la Provincia, Mariel Gabur, recibieron este martes a los trabajadores despedidos de la hilandería Alal en la puerta de la Municipalidad y anunciaron medidas de asistencia urgente, entre ellas la garantía del suministro de energía eléctrica en los hogares y la entrega de módulos alimentarios.

Durante el encuentro, Gabur aseguró que el gobernador Gustavo Valdés está “recontra preocupado” por la situación y remarcó que, mientras se avanza en las negociaciones, el Estado provincial y municipal brindarán contención para evitar un mayor impacto social.

“Estamos acompañando dentro de las posibilidades que tenemos nosotros como Estado”, expresó Hormaechea, quien además explicó que el cierre de la empresa fue conocido de manera “intempestiva” y que desde ese momento se trabaja de forma articulada con los gremios y el Gobierno nacional.

Por su parte, la ministra Gabur sostuvo: “Si a ustedes les tomó por sorpresa, a nosotros aún más”, y confirmó que ya se iniciaron conversaciones con los empresarios. “Se está hablando para que esto se pueda resolver lo más pronto posible y con las mejores decisiones para ustedes”, indicó, aunque aclaró: “No voy a hacer promesas de cuestiones que no están resueltas”.

En relación a las indemnizaciones, Gabur explicó que “no dependen del Gobierno provincial”, pero aseguró que se están realizando gestiones para que la empresa cumpla con su obligación legal. “Vamos a hacer todo lo posible desde el Estado municipal y provincial para que se cumpla la ley”, remarcó.

Asistencia inmediata y nueva audiencia

Como parte de las medidas urgentes, la ministra confirmó que no se les cobrará la energía eléctrica y que los trabajadores recibirán mercadería para acompañar a las familias en este difícil momento. “Por lo inmediato vamos a garantizar que no se corte la energía en sus hogares y vamos a asistir con módulos alimentarios”, afirmó.

Además, se informó que la próxima audiencia clave será el miércoles 11 de febrero, cuando se espera que la empresa presente una propuesta formal sobre las indemnizaciones y otros puntos pendientes. En paralelo, los trabajadores solicitaron una reunión con el Gobierno provincial para intentar destrabar el conflicto.

Desde el sector advierten que la situación ya excede lo laboral y se convirtió en un problema social que afecta a toda la comunidad de Goya. Muchas familias aseguran que llevan semanas sin ingresos y manifestaron su preocupación por el inicio del ciclo lectivo y el futuro inmediato.