Argentina Open: ganaron Cerúndolo y Burruchaga, que enfrentará a otro argentino

El tenista porteño Juan Manuel Cerúndolo tuvo un estreno contundente en el Argentina Open 2026 y avanzó a la segunda ronda tras vencer con claridad al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2, en una actuación de alto nivel ante el público local.

El argentino llegaba con confianza luego de una buena semana en el Challenger de Rosario y afrontaba un debut exigente frente a un rival sólido sobre polvo de ladrillo, que lo había superado en tres de los cuatro cruces previos.

Sin embargo, Cerúndolo impuso condiciones desde el comienzo y nunca dejó dudas.

En el primer set, un quiebre temprano le permitió tomar el control del partido. Firme desde el fondo de la cancha y preciso con la derecha, el local amplió la diferencia con un segundo rompimiento y cerró el parcial sin sobresaltos. Altmaier intentó variar alturas y ritmo, pero no logró incomodar al argentino.

La superioridad se mantuvo e incluso se profundizó en el segundo set. Cerúndolo volvió a quebrar en dos oportunidades, sostuvo la agresividad y manejó el trámite con autoridad hasta sellar el triunfo. En la próxima ronda se medirá con el español Pedro Martínez.

Más tarde en la jornada, Facundo Díaz Acosta batalló pero no pudo ante el chileno Alejandro Tabilo y perdió por 7-6(5) y se despidió del torneo, mientras que Román Burruchaga cerró la tarde ante el serbio Laslo Djere con un triunfo.

Burruchaga, que viene de alcanzar la final en el Challenger de Rosario, se impuso por 6-2 y 6-4 luego de una hora y 19 minutos de juego.

El partido estuvo en todo momento bajo control para Burruchaga, que en el primer game ya consiguió quebrarle a su oponente.

Deberá enfrentar ahora al argentino Tomás Etcheverry, quien tuvo un sólido debut en el Argentina Open. En el duelo que abrió la acción de la sesión nocturna del lunes en el estadio central del Buenos Aires Lawn Tennis, el platense, séptimo preclasificado, derrotó por 6-3 y 6-4 al italiano Andrea Pellegrino, proveniente de la clasificación, y se metió en octavos de final.

Finalmente, ya para la noche de este martes en el estadio Guillermo Vilas, Federico Coria tendrá un duro partido ante el italiano Matteo Berrettini y Camilo Ugo Carabelli junto a Francisco Comesaña protagonizarán el duelo entre argentinos.

(Con información de Noticias Argentinas)