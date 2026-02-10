Telemedicina en Corrientes: Juan Pablo Valdés hizo un anuncio en el aniversario de Alvear

La localidad de Alvear celebró este martes su 163° aniversario con un acto encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien formuló un anuncio para esa comunidad de la costa del río Uruguay: será una de las primeras en contar con el innovador sistema de telemedicina.

El mandatario reafirmó así el compromiso del Gobierno provincial de trabajar de manera articulada para fortalecer el desarrollo del municipio y potenciar sus oportunidades de crecimiento, informó el Poder Ejecutivo.

El acto central comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a Alvear, para luego dar paso a la colocación de ofrendas florales al pie del monumento del General Alvear. Las mismas estuvieron a cargo del intendente Martín Vera, en representación del municipio, y del gobernador Valdés junto a ministros provinciales, por el Gobierno de Corrientes.

Impulso al empleo y al desarrollo productivo

Durante su discurso, Valdés remarcó la importancia de fortalecer el Parque Industrial como motor de generación de empleo y oportunidades para la comunidad.

“Tenemos que trabajar codo a codo para generar más puestos de trabajo, para que los jóvenes no se tengan que ir y para que los adultos encuentren posibilidades en su tierra”, sostuvo el mandatario.

En ese marco, destacó también la ubicación estratégica de Alvear, cercana a Itaquí, Brasil, y recordó que continúan vigentes las gestiones para la construcción de un puente internacional, una obra clave para recuperar el comercio y proyectar el futuro económico de la localidad.

Viviendas y obras para las familias alvearenses

En materia habitacional, el gobernador anunció avances para la concreción de nuevas viviendas a través del programa Oñondivé.

Valdés precisó que a partir de marzo se entregarán los materiales, lo que permitirá avanzar en la construcción de nuevos hogares para familias de la ciudad.

Apuesta a la educación y la salud

En el plano sanitario, el mandatario adelantó que el Gobierno provincial trabaja para implementar la telemedicina en Alvear, incorporando teleconsultas y guardia virtual, lo que facilitará el acceso a especialistas sin necesidad de traslados.

“Será uno de los primeros lugares con un sistema de salud avanzado en la provincia”, afirmó.

Estas mejoras serán posibles gracias a la modernización tecnológica y la fibra óptica de Telecomunicaciones Corrientes (TelCo).

Asimismo, Valdés ratificó las gestiones para llevar la carrera terciaria de Enfermería a la localidad, destacando la importancia de generar oportunidades de formación en el interior provincial.

“Sabemos que los jóvenes quieren formarse y tener oportunidades, y desde el Gobierno provincial los vamos a acompañar”, aseguró.

Mirada al futuro

Para cerrar, el gobernador valoró el trabajo de gestiones anteriores y llamó a superar lo ya conseguido.

“No solo debemos conservar lo logrado, sino ir por más para construir una mejor provincia y un mejor Alvear”, reflexionó, reafirmando su compromiso de seguir trabajando por el crecimiento y el progreso, convencido de que “aquí hay futuro”.