Bella Vista: denunció que un mismo ladrón ya entró a robar tres veces a su casa

Una vecina de Bella Vista manifestó su indignación tras sufrir por tercera vez el ingreso de un delincuente a su domicilio en el barrio San Vicente, lo cual había quedado registrado en imágenes de cámaras de seguridad.

Según relató, en esta última oportunidad el sospechoso no logró llevarse nada gracias al rápido accionar de los vecinos, quienes lograron interceptarlo en el momento, según describió una publicación del portal AhoraNews.

"¡Es la tercera vez que entran a nuestra casa! Estamos haciendo el trabajo de otros. ¡Una vergüenza!", se quejó la mujer con bronca.

Aseguró que se trataría del mismo individuo que ya le robó meses atrás. En aquella ocasión -afirmó- le dijeron que el acusado estaría detenido por 15 días por una contravención, pero recuperó la libertad en menos de una semana.

Además,La situación generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes reclaman mayor presencia policial y compromiso judicial en materia de seguridad.