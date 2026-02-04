Allanamiento en Corrientes: secuestraron una plantación de marihuana en Santa Lucía

La Policía de Corrientes secuestró una plantación de marihuana de una casa de la localidad de Santa Lucía. El procedimiento se realizó este martes 3 al mediodía por efectivos de la Comisaría de Distrito local.

El operativo tuvo lugar en una vivienda del barrio La Estancia, donde los policías acudieron tras ser alertados sobre un supuesto disturbio familiar. Al llegar, los agentes se entrevistaron con la propietaria de la casa, quien negó la situación denunciada.

Con la autorización de la dueña, la Policía verificó el domicilio y, durante esa inspección, observaron en el patio trasero la presencia de una plantación de marihuana. En consecuencia, se realizó el secuestro preventivo de un total de 10 plantas y 2 plantines.

Lo incautado fue puesto a disposición de la Justicia y se iniciaron acciones de oficio por una supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.