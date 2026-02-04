Llamado a concurso para la contratación de servicio de un formador-regional Corrientes

El Consejo de Administración de la Fundación Beato Adolfo Kolping (FUNBAK) sito en calle Nahuel Huapi 70-Puerto Rico Misiones, está en la búsqueda de un Formador para la Regional Corrientes.
Modalidad: Contratación. Con relación de dependencia.
Lugar de residencia: Loreto o Itá Ibaté o San Miguel o Col. San Antonio / Corrientes
Criterios y Requisitos:
-
Tener Título Nivel Medio o Superior
-
Experiencias en Educación y/o Formacion.
-
Poseer “Licencia de conducir” Quedan excluidas personas que no manejen vehículos.
-
Hasta 63 años de edad.
-
Estar formado y/o tener conocimiento del “Manual Kolping”
-
Contar con buen dominio de las relaciones interpersonales, herramientas informáticas, así como también habilidades para la confección de reportes.
-
Vocación de servicio.
-
Ser católico
-
Estar formado en “Relaciones Públicas”
-
Deberá ser muy persistente, capacidad organizativa, proactivo y con gran espíritu de colaboración.
Tareas que deberá realizar:
1) Llevará adelante la Formación Humana-Social de todas las Familias Kolping, en consenso con el Director Ejecutivo y los lineamientos de la Fundación, logrará el cumplimiento de los Objetivos planificados.
2) Será el responsable, del aumento y fortalecimiento de la membresía en cada Familia Kolping.
3) Producirá Rendiciones, Informes, Planificaciones que establece la Fundación, según sus visitas.
4) Promoverá a los Dirigentes en lo espiritual, organizativo y social.
5) Interesará, informará y establecerá vínculos con los Obispos y Párrocos de las Diócesis o Parroquias donde están insertas las distintas Familias Kolping.
6) Visitará a cada Familia Kolping, *una vez por semana a los Grupos Interesados para su formación y posterior Institucionalización.
7) Otros.
Los interesados deberán enviar Currículum-Vitae. La remisión de las propuestas podrán efecuarse vía encomienda o correo electrónico. Si es enviado por correo postal, el cierre corresponderá con el sello postal de despachado.
Plazo de presentación de las propuestas: Los antecedentes profesionales, serán recibidas desde el 05/02/24 hasta el 25/02/26
De ser necesarias otras aclaraciones sobre estas bases y condiciones, dirigirse a la Dirección Ejecutiva de la FUNBAK; Nahuel Huapi N° 70, Puerto Rico – Misiones en el horario de 08:00 a 12:00 horas o al E-Mail: [email protected]
Sitio Web: https://xn--fundacinbeatoadolfokolpingargentina-rnd.com/
https://www.facebook.com/share/1ATubCN8kv/
@FundaciónKolpingArgentina