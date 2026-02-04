Llamado a concurso para la contratación de servicio de un formador-regional Corrientes

El Consejo de Administración de la Fundación Beato Adolfo Kolping (FUNBAK) sito en calle Nahuel Huapi 70-Puerto Rico Misiones, está en la búsqueda de un Formador para la Regional Corrientes .

Modalidad: Contratación. Con relación de dependencia.

Lugar de residencia: Loreto o Itá Ibaté o San Miguel o Col. San Antonio / Corrientes

Criterios y Requisitos:

Tener Título Nivel Medio o Superior Experiencias en Educación y/o Formacion. Poseer “Licencia de conducir” Quedan excluidas personas que no manejen vehículos. Hasta 63 años de edad. Estar formado y/o tener conocimiento del “Manual Kolping” Contar con buen dominio de las relaciones interpersonales, herramientas informáticas, así como también habilidades para la confección de reportes. Vocación de servicio. Ser católico Estar formado en “Relaciones Públicas” Deberá ser muy persistente, capacidad organizativa, proactivo y con gran espíritu de colaboración.

Tareas que deberá realizar:

1) Llevará adelante la Formación Humana-Social de todas las Familias Kolping, en consenso con el Director Ejecutivo y los lineamientos de la Fundación, logrará el cumplimiento de los Objetivos planificados.

2) Será el responsable, del aumento y fortalecimiento de la membresía en cada Familia Kolping.

3) Producirá Rendiciones, Informes, Planificaciones que establece la Fundación, según sus visitas.

4) Promoverá a los Dirigentes en lo espiritual, organizativo y social.

5) Interesará, informará y establecerá vínculos con los Obispos y Párrocos de las Diócesis o Parroquias donde están insertas las distintas Familias Kolping.

6) Visitará a cada Familia Kolping, *una vez por semana a los Grupos Interesados para su formación y posterior Institucionalización.

7) Otros.

Los interesados deberán enviar Currículum-Vitae. La remisión de las propuestas podrán efecuarse vía encomienda o correo electrónico. Si es enviado por correo postal, el cierre corresponderá con el sello postal de despachado.

Plazo de presentación de las propuestas: Los antecedentes profesionales, serán recibidas desde el 05/02/24 hasta el 25/02/26

De ser necesarias otras aclaraciones sobre estas bases y condiciones, dirigirse a la Dirección Ejecutiva de la FUNBAK; Nahuel Huapi N° 70, Puerto Rico – Misiones en el horario de 08:00 a 12:00 horas o al E-Mail: [email protected]

Sitio Web: https://xn--fundacinbeatoadolfokolpingargentina-rnd.com/

https://www.facebook.com/share/1ATubCN8kv/

@FundaciónKolpingArgentina