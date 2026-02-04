Alertan por estafas: utilizan el nombre del intendente para ofrecer falsas casas de Invico

La Municipalidad de Goya emitió un comunicado oficial para alertar a la comunidad sobre una maniobra fraudulenta en la que una persona que utiliza el nombre del intendente Mariano Hormaechea para ofrecer supuestas viviendas del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico).

Desde la Dirección de Prensa municipal informaron que no existe ningún trámite vigente ni gestión oficial vinculada al jefe comunal para acceder a casas, por lo que advirtieron a los vecinos que se trata de una estafa.

Según se detalló, el o los responsables estarían invocando gestiones inexistentes para engañar a posibles beneficiarios, configurando presuntos delitos de fraude y estafa. Ante esta situación, las autoridades solicitaron a quienes hayan sido contactados o consideren haber sido damnificados que se acerquen a la seccional de la Policía de Corrientes para realizar la correspondiente denuncia.

Asimismo, desde el municipio pidieron a la comunidad mantenerse alerta y no brindar datos personales ni realizar pagos ante ofrecimientos informales relacionados con viviendas.

El comunicado oficial concluye reiterando que cualquier información o gestión vinculada a programas habitacionales debe realizarse únicamente por los canales oficiales.