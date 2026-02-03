Lourdes Sánchez gestiona en Buenos Aires una agenda nacional para el Chamamé y los museos de Corrientes

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), Lourdes Sánchez, fue recibida en el Palacio Libertad (ex CCK) por la subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Nación, Liliana Barela. La reunión tuvo como eje central el diseño de una agenda federal que potencie el patrimonio inmaterial y los espacios artísticos de la provincia.

Uno de los puntos destacados del encuentro fue la proyección del Chamamé más allá de los límites provinciales. Ambas funcionarias avanzaron en la organización de conversatorios y seminarios que involucren a toda el área de la "Nación Chamamecera".

Cabe recordar que Barela fue una pieza fundamental en el proceso técnico que derivó en la declaración del género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Itinerancia de museos y el nuevo centro del NEA

La funcionaria nacional puso a disposición la gestión de muestras itinerantes pertenecientes a los Museos Nacionales para que sean exhibidas en Corrientes. En este sentido, Barela elogió la reciente inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Ñande MAC), subrayando que este nuevo espacio ubica a la provincia como un centro neurálgico del arte en la región NEA.

Asimismo, el diálogo incluyó el desarrollo de programas específicos para el público infantil y adultos mayores, con el objetivo de fomentar la revalorización de la historia local en todas las franjas etarias.

Respaldo al Teatro Oficial Juan de Vera

La reapertura del Teatro Oficial Juan de Vera, tras sus obras de refacción general, también formó parte de la mesa de trabajo. Barela expresó su compromiso de acompañar las medidas de preservación del edificio, considerado una de las joyas arquitectónicas del país, y apoyar su reconocimiento tanto en Argentina como en el exterior.

"Buscamos un diálogo institucional que permita proyectar acciones conjuntas y dar visibilidad a nuestra riqueza cultural", indicaron desde el Instituto de Cultura. El encuentro marca el inicio de una etapa de articulación directa entre la gestión de Sánchez y las autoridades nacionales para fortalecer el circuito de museos y la protección del patrimonio correntino.