Festival del Auténtico Chamamé Tradicional: grilla oficial y valor de las entradas

El Festival del Auténtico Chamamé de Mburucuyá confirmó su grilla que dará inicio el viernes 6 y se extenderá hasta el domingo 8 de febrero. Además, ya se pueden adquirir las entradas para el evento

El evento se realizará en el Anfiteatro Eustaquio Miño, ubicado en el Balneario Municipal, donde se celebrarán las raíces, la tradición e identidad chamamecera.

Grilla oficial

Tajy, Juancito Güenaga, Los Hijos de los Barrios, Bocha Sheridan, Juan Pablo Barberán y Manuel Cruz y su Estampa Correntina son algunos de los confirmados para la edición 2026, que rendirá homenaje a Salvador Miqueri, de quien se cumplen 100 años de su natalicio.

Adquisición de entradas

Desde la organización se informó que las entradas se pueden adquirir en puntos oficiales de la localidad o a través de la web oficial de Weepas.

Puntos oficiales:

Centro de Informes Turísticos

Plaza Mitre

Centro Cultural

Boleterías del Anfiteatro

Camping Municipal (Calle Eustaquio Miño y Pedro Ferré)

Valor de las entradas:

Entrada por noche: $15.000

Combo por las tres noches: $35.000

Entrada preferencial: $10.000, válidas hasta las 21.

En tanto que podrán ingresar gratis: