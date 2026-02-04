Corrientes: detuvieron a otro venezolano por presuntos vínculos con el Tren de Aragua

Un ciudadano venezolano fue detenido en la frontera entre Argentina y Paraguay, en la provincia de Corrientes, y es investigado por un posible vínculo con el Tren de Aragua. Se trata del segundo caso detectado en menos de 40 días en la provincia relacionado con la organización criminal.

Detención en Ita-Ibaté

El procedimiento se concretó el viernes pasado en la localidad de Ita-Ibaté, donde fuerzas federales interceptaron a un hombre que se encontraba deambulando sin documentación.

El fiscal federal coordinador del distrito Corrientes, Carlos Schaefer, indicó que se trata de una persona con tatuajes que despertaron sospechas de una posible vinculación con el Tren de Aragua. El detenido fue identificado como Delvis Joel Ascanio Salazar, de 32 años.

Según informó el funcionario judicial, el hombre manifestó haber llegado a Ita-Ibaté desde Mar del Plata y aseguró que se dirigía a pie hacia Venezuela. Hasta el momento no fue indagado debido a un estado de intoxicación que le impide declarar ante el juez federal Gustavo Fresneda, quien interviene en la causa.

Debido a esta situación, todavía no se formuló una imputación penal. No obstante, la Dirección Nacional de Migraciones solicitó su expulsión del territorio argentino, al considerar que habría ingresado al país de manera clandestina.

Desde la Fiscalía señalaron que se recopilan datos con la intervención de organismos nacionales e internacionales, entre ellos Interpol, para determinar si efectivamente existe una relación con la organización criminal. Schaefer aclaró que no puede realizarse una acusación únicamente en base a tatuajes.

Casos anteriores

El antecedente más reciente en Corrientes es el de José Félix Peñalver Veliz, detenido en Ituzaingó cuando intentaba cruzar al Paraguay sin documentación. Había sido expulsado previamente de Estados Unidos por integrar el Tren de Aragua. Actualmente, se encuentra alojado en el penal federal de Marcos Paz.

En años anteriores también fue detenido en la provincia Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, señalado como jefe de una banda vinculada a esa organización. Permanece alojado en el penal de Ezeiza, calificado como de alta peligrosidad.

Desde la Justicia Federal indicaron que, por el momento, no se detectó relación directa entre los dos casos recientes y que ambos individuos serían considerados “lobos solitarios”.

Con información de Infobae.