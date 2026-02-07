El Nolo Alías vibró al ritmo de la segunda noche: el carnaval correntino no detiene su marcha

Tras el exitoso debut del fin de semana pasado y el deslumbrante Show de Comparsas del miércoles, el corsódromo Nolo Alías volvió a encender sus luces el viernes 6 de febrero para recibir la segunda noche de los corsos oficiales.

Desde temprano, las tribunas colmadas anticiparon una jornada cargada de adrenalina y pasión carnavalera, con una avenida que se transformó en una pista de baile gigante con la llegada de Samba Show, que contagió al público con la vitalidad de su “Noche Disco” y logró que las tribunas se unieran en un solo ritmo bajo las luces del espectáculo. Luego fue el turno de Sambanda que propuso un viaje de nostalgia y diversión con una puesta que fusionó videojuegos actuales con clásicos como Mario Bros, inyectando una energía vibrante que mantuvo al público saltando y alentando durante todo su recorrido.

Más tarde, Copacabana volvió a emocionar con su homenaje a “Messias”, logrando una conexión especial con la gente que coreó cada marcha, mientras que la multicampeona Samba Total desplegó una propuesta que fusionó arte escénico y música, marcando el pulso de la noche con su estilo de revista. Ya en la madrugada, el fervor alcanzó su punto máximo con el ingreso de Ará Berá, que convirtió el corsódromo en una verdadera fiesta de nieve y reafirmó su peso histórico con el fervor de sus seguidores y el sonido legendario de sus marchas. La energía continuó con la Universidad del Sonido en su máxima expresión y con Imperio Bahiano, que irrumpió con su “Máquina del Tiempo” y demostró la jerarquía rítmica que la mantiene entre las agrupaciones más destacadas.

La noche siguió con la presencia de Sapucay, que con su propuesta “Sapucay del alma mía” desplegó un imponente lujo visual y una potencia sonora que sacudió la calzada. Luego, Kamandukahia celebró sus 30 años de trayectoria con “Gran Festejo”, una propuesta cargada de carisma que conectó rápidamente con el público. El cierre de la segunda luna llegó con Arandú Beleza, que al cumplir dos décadas de historia hipnotizó a los presentes con un despliegue de elegancia ancestral y espiritualidad guaraní, su sello distintivo. De esta manera, la segunda noche del Carnaval 2026 reafirmó que la pasión correntina no tiene techo y renovó la invitación para continuar la fiesta.

La celebración seguirá este sábado 7 de febrero con la tercera noche de corsos oficiales en el Nolo Alías, donde se espera un lleno total. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio oficial carnavalencorrientes.com y también de forma presencial en el punto de venta del Centenario Shopping, ubicado en Dr. Raúl Alfonsín 3525, de lunes a sábados de 13 a 21 horas, para quienes quieran asegurar su lugar y vivir la magia del carnaval más grande de la Argentina.