Operativo rural en Bella Vista: secuestran fusiles, escopetas y elementos de faena

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista realizaron allanamientos en el marco de una causa por supuesto abigeato, que derivaron en el secuestro de armas de fuego, aperos y otros elementos de interés para la investigación. Además, dos hombres mayores de edad fueron demorados.

Los procedimientos se concretaron este viernes en dos domicilios de la localidad. Durante las diligencias, los policías hallaron una escopeta calibre 16, un fusil Winchester calibre 44-40 con cuarenta cartuchos del mismo calibre y un fusil Winchester calibre 22.

También secuestraron tres juegos completos de aperos, cuchillos, balanzas y trozos de cuero presumiblemente pertenecientes a un animal vacuno. Según se informó, estos elementos se encontraban ocultos en un chiquero de porcinos y estarían relacionados con el hecho investigado.

Tanto los objetos secuestrados como las personas demoradas quedaron a disposición de la Justicia. Posteriormente, fueron trasladados a la dependencia policial interviniente para continuar con las diligencias correspondientes.