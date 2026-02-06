Corrientes: fue a nadar a su pileta y se encontró con un yacaré de 1,30 metros

Un hombre fue a pasar el fin de semana a su quincho ubicado en el barrio privado de Santa Lucía en la ciudad de Corrientes. Sin embargo, cuando estaba listo para refrescarse en la pileta, un yacaré de 1,30 ya había llegado antes y estaba sumergido en las aguas.

Un yacaré en la pileta

El animal, de aproximadamente 1,30 metros de largo, estaba sumergido en la pileta, lo que generó sorpresa y alarma en el propietario del lugar. Ante la escena, el hombre decidió no acercarse y dio aviso de inmediato a la policía.

Gentileza

Efectivos policiales llegaron rápidamente al domicilio y constataron la presencia del reptil. Con los cuidados correspondientes, lograron retirarlo del lugar sin que se registraran personas heridas ni daños materiales.

Finalmente, el yacaré fue trasladado y liberado en su hábitat natural, lejos de zonas urbanizadas. Desde las autoridades recordaron la importancia de dar aviso inmediato ante este tipo de situaciones, especialmente en áreas cercanas a cursos de agua o entornos naturales.