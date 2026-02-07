Recuperaron objetos robados que fueron entregados voluntariamente y demoraron a un joven

Efectivos de la Comisaría Primera de Paso de los Libres, en conjunto con la Unidad Fiscal de Investigación, recuperaron elementos denunciados como sustraídos en una causa por supuesto robo ocurrida en el barrio Las Palmas. Además, demoraron a un joven de 19 años sindicado como presunto autor del hecho.

El procedimiento se realizó tras tareas investigativas que condujeron a un domicilio del barrio Sol. Allí, una mujer entregó de manera voluntaria un ventilador de pie, un parlante portátil y una cocina, objetos que habrían sido denunciados como robados.

En el marco del operativo, también fue demorado un joven mayor de edad, alias “petiso”, quien estaría vinculado a la causa. Tanto el demorado como los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia.

Los objetos fueron trasladados junto con el sospechoso a la dependencia policial interviniente para continuar con las diligencias correspondientes.