Inicia en Corrientes un juicio de alto impacto por drogas que se vendían desde una cárcel

Este lunes iniciará en Corrientes un juicio de alto impacto sobre drogas, que tiene como protagonista a un joven pero experimentado narcotraficante de Itatí llamado Jorge Eduardo "Chaquito" Espinosa. Esta vez, junto a su madre y otro sospechoso de perfil alto, por haber manejado una compleja red de venta de marihuana desde una cárcel.

Con chapa de líder de una organización que llegó a tener 15 integrantes, Chaquito Espinosa va en camino a su tercer juicio por venta de marihuana paraguaya, luego de debutar en el submundo del contrabando de drogas como participante de la banda del malogrado capo narco Sebastián "Morenita" Marín.

Espinosa había sido condenado en el mega juicio del operativo Sapucay por su rol como parte del elenco de narcotraficantes que dominaba Itatí y purgaba su pena en el Pabellón 15 de la Unidad Penitenciaria Federal 7 de Resistencia, Chaco.

Pero el fracaso de un gran traslado de droga que había desembarcado desde Paraguay y era transportado por una ruta en cercanías de Itatí, abrió una investigación que llegó hasta su celda y terminó por descubrir una ingeniería que iba del enfriamiento de los fardos con ladrillos de cannabis prensado en la costa del río, hasta billeteras virtuales, alquileres y vínculos diversos para sostener al grupo y sus ganancias clandestinas.

Los destinos finales de los estupefacientes serían las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén.

Condenados

De acuerdo con la investigación, la organización funcionó por más de dos años hasta marzo de 2023 cuando cayó la mayor parte del grupo, incluidos algunos agentes penitenciarios que eran pagados por Espinosa en la cárcel de Resistencia o para hacer la vista gorda con usos de teléfonos y otros beneficios, hasta para realizar traslados.

Con el transcurso de los meses se fueron encontrando más pruebas y hasta se concretaron juicios abreviados (en los que los imputados admitieron haber llevado adelante las maniobras de las que eran acusados).

Así, los sospechosos Raúl Cuyé, Javier Bazanti, Santiago Avalos, terminaron condenados a seis años de prisión; Luciana Cristoso, absuelta; los penitenciarios Mauro Juárez, Miguel Liva y Luis Quintana, con sentencias de tres años de prisión cada uno por confabulación, entre otros.

Con mamá

Este lunes llegan a juicio oral y público Chaquito Espinosa, su madre, Juana Torres, y uno de los choferes de las cargas ilegales, Rubén María Tabares, quien había logrado escaparse pero cayó en una redada luego de abandonar una carga de droga tras verse rodeado. Allí incluso amenazó con un arma y terminó herido.

Tabares está considerado un sospechoso de elevado perfil, al punto de que está investigado en otra causa por transporte de estupefacientes en la que condujo un auto robado en el que llevaba 600 kilos de marihuana.

Ahora, deberán enfrentarse a la acusación que sostendrán los fiscales Nicolás Marquevich, de la Procunar; Nancy Vargas, del área de Transición y la doctora Tamara Porcel, titular del área de Delitos Complejos de la Fiscalía de Distrito.

En tanto que el Tribunal Federal de Corrientes estará presidido por el juez Fermín Ceroleni, que tendrá a su lado al magistrado Eduardo Ariel Belforte.