Idiomas Unne: abrieron las inscripciones a cursos virtuales, con japonés como novedad

Desde el 2 de febrero y hasta el 10 de marzo están abiertas las inscripciones para los cursos virtuales modulares del Departamento de Idiomas Modernos de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNNE. Los idiomas disponibles se pueden consultar en https://www.unne.edu.ar/estudiar/idiomas/. Los cursos de primer nivel del idioma no requieren hacer el test de nivelación, es decir, se puede inscribir de forma directa a través de un usuario en SIU Guaraní.

Cabe recordar que el Departamentos de Idiomas Modernos ofrece beneficios y descuentos para la comunidad UNNE, además de clases dinámicas, con innovación tecnológica y excelencia áulica.

Konichigua, japonés

Este año, Idiomas UNNE suma una nueva oferta a sus cursos virtuales modulares: Introducción a la Lengua y Cultura Japonesa. A cargo del profesor Guillermo Ramírez, quien dictará las clases desde Japón.

Este curso permite aprender la lengua desde cero, aprendiendo no sólo a leer y a escribir, sino a presentarse y a utilizar expresiones cotidianas que realmente se usan en Japón. “También trabajamos mucho con la cultura japonesa: la vida diaria, las costumbres, las comidas, los festivales y las formas de comunicarse con respeto”, dijo el docente a UNNE Medios. “Para que el japonés no sea algo lejano, sino algo vivo y usable”, agregó.

Destacó que el curso es ideal si hay interés en el idioma por “estudio, trabajo o simplemente por curiosidad». “También, si querés sentar las bases para continuar luego hacia el examen de japonés de nivel 5”, finalizó.

Para consultas específicas y mayor información, el departamento habilitó sus líneas telefónicas para mensajería Whatsapp: 3625302586 (Resistencia) y 3625302571 (Corrientes).