Qualifiers de la Copa Davis: Argentina quedó eliminada tras perder frente a Corea del Sur

La Selección Argentina de tenis no logró avanzar en los Qualifiers 2026 de la Copa Davis y fue eliminada en su visita a Corea del Sur, tras caer por 3-2 en la serie disputada en la ciudad de Busan. Ahora, el equipo comandado por Javier Frana deberá buscar la permanencia en septiembre, cuando juegue una instancia clave para evitar un descenso.

El punto más alto para el equipo albiceleste llegó con el dobles, donde Guido Andreozzi y Federico Gómez, ambos debutantes, vencieron a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5. Con esa victoria parcial, Argentina se adelantó 2-1 en la serie, pero luego vinieron dos derrotas consecutivas en singles que definieron la serie en favor del conjunto asiático.

El dobles fue el único festejo del domingo. Andreozzi y Gómez, que se estrenaron en esta competición, se convirtieron en los jugadores 94 y 95 en representar al país en Copa Davis. Con una actuación sólida, se impusieron con claridad en un partido que duró poco más de una hora y veinte minutos, y que por momentos pareció encaminarlos hacia la clasificación.

En el primer set, la pareja argentina quebró temprano y dominó sin sobresaltos. Ya en el segundo parcial, los locales subieron el nivel y lograron igualar, pero Andreozzi y Gómez recuperaron rápido la ventaja y cerraron el duelo en el duodécimo game. "Era una incógnita porque nunca habíamos jugado juntos", dijo Andreozzi tras el triunfo. Gómez agregó: "Sabíamos que teníamos que dar lo mejor, fuera cual fuera el resultado".

Sin embargo, la alegría duró poco. Thiago Tirante no pudo sostener la ventaja en su duelo ante Soon-Woo Kwon y cayó en tres sets: 4-6, 6-4 y 6-3. El platense, que había ganado su partido del viernes, tuvo un arranque prometedor, pero no logró sostener el ritmo en el tercer set. "Me puse nervioso cuando estaba break arriba", reconoció, aunque valoró la experiencia.

Con la serie igualada 2-2, todo quedó en manos de Marco Trungelliti, que enfrentó al experimentado Hyeon Chung. El santiagueño comenzó bien, pero no pudo sostener su nivel y terminó cayendo 6-4 y 6-3, resultado que selló la eliminación. El coreano fue más sólido en los momentos decisivos y le dio el punto definitivo a su país.

Ahora, el panorama se complica para el conjunto nacional. Argentina jugará el repechaje del Grupo Mundial I en septiembre, con el objetivo de mantenerse con chances de regresar a los Qualifiers en 2027. De perder, quedará obligado a competir nuevamente en esa zona durante 2027, buscando una nueva oportunidad recién para 2028.

Entre los posibles rivales para la próxima instancia figuran Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay, además de los países que cierran su participación este fin de semana. El sorteo definirá contra quién se jugará la permanencia.

TyC Sports