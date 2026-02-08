Un equipo del FMI evalúa el programa económico de Caputo

Un equipo de técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a la Argentina para dar inicio formal a la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones firmado en abril. En esta instancia, el organismo revisará los pormenores del programa económico oficial y, en caso de dar su visto bueno, girará un desembolso de US$1000 millones.

En el organismo explicaron que la misión está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, y en la práctica implica una serie de reuniones con los equipos técnicos del Ministerio de Economía y el Banco Central para evaluar el desempeño argentino hasta fines de 2025.

En estas auditorías, el FMI le toma una suerte de examen a la Argentina, en la que analiza principalmente el frente cambiario, monetario y fiscal. Dicho de otro modo, entre las metas principales fijadas con el organismo están el superávit fiscal y la acumulación de reservas.

Sobre la primera variable, el Gobierno superó el objetivo estipulado, ya que el superávit primario fue de 1,4% del PBI cuando la meta lo fijaba en 1,3%, aunque el equipo económico había deslizado la posibilidad de llegar a 1,6% del producto. Distinta es la situación sobre la acumulación de reservas, ya que esa instancia quedará incumplida y obligará al equipo económico a acudir a un waiver o perdón por ese desvío.

Pero más allá de los detalles finos, se descuenta que el Gobierno pasará la prueba y logrará destrabar el giro de fondos sin mayores sobresaltos, aunque la discusión con el FMI tendrá ciertas particularidades.

“Creo que peleará la misión respecto de las reservas, quizás sobre el índice de precios y sobre las bandas [de flotación del dólar], pero no veo peligro en que no se complete la revisión”, analizó el exdirector del FMI, Claudio Loser, en diálogo con TN.

Lo que sucede es que desde hace meses el Fondo viene alertándole al Gobierno sobre la necesidad de acumular dólares. Desde este año, el Banco Central dio un giro en ese sentido y ya sumó más de US$1400 millones equivalentes a más del 10% de la meta de US$10.000 millones que anunció a la par de la actualización del esquema de bandas cambiarias de acuerdo al índice de inflación.

Este punto también formará parte de las conversaciones con el Fondo, que suele alentar la flexibilidad cambiaria de manera que se puedan incrementar las reservas.

Los compromisos pendientes con el FMI

A la discusión se le agregará otro factor de tensión: la renuncia de Marco Lavagna por las diferencias con Luis Caputo y Javier Milei respecto de la aplicación del nuevo mecanismo para medir la inflación, que quedó postergado.

Lo que sucede es que en agosto pasado, cuando se cerró la primera revisión del acuerdo, el Gobierno presentó ante el organismo un listado donde dejó asentados sus compromisos. Entre ellos figura la publicación “a finales de 2025″ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, basado en la encuesta de gastos de los hogares de 2017-2018, “para reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”.

En esa lista también están iniciativas como la presentación del Presupuesto 2026 -que fue aprobado a fines de diciembre- con la regla del “déficit cero”; el avance en la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); la reducción de los subsidios a la energía; la eliminación total -a excepción de uno- de los fondos fiduciarios; y la integración de las bases de datos administrativas de un registro social único (Sistema de Indicadores Sociales, SIS), en colaboración con el Banco Mundial, para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social.

Además, el Gobierno le prometió al FMI publicar un informe de las empresas estatales que quedaron bajo la órbita de la Ley Bases con una hoja de ruta para su privatización. Ese documento, aseguraron fuentes de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, se elaboró y fue remitido al Ministerio de Economía, pero no fue difundido.

Durante 2026, la Argentina todavía debe afrontar vencimientos por más de US$3500 millones al organismo. Esta semana se oficializó el primer pago del año por US$830 millones y luego se deben cubrir compromisos en abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre.

