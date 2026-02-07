¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Carnaval 2026

Show de comparsas en Corrientes: los horarios para la segunda noche en el Cocomarola

Las presentaciones comenzarán a las 21.

Por El Litoral

Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 15:27

El Carnaval de Corrientes 2026 tendrá este domingo 8 de febrero la segunda fecha del show de comparsas, una de las propuestas centrales de la programación oficial de la fiesta en la capital provincial.

La actividad se desarrollará en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, que ya fue sede de la primera gala de los shows, con la participación de las principales agrupaciones del carnaval correntino.

El cronograma 

  • 21.00: Arandú Beleza
  • 22.30: Sapucay
  • 00.05: Ara Berá
  • 1.40: Copacabana

El Carnaval de Corrientes 2026 se desarrolla entre el 31 de enero y el 28 de febrero, con un total de diez noches de desfiles y espectáculos en distintos escenarios de la ciudad, que ostenta el título de Capital Nacional del Carnaval.

