Corrientes: tras el choque de dos automóviles un hombre resultó con graves heridas

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un accidente vial en la localidad de Paso de los Libres que involucró a dos automóviles. Uno de los conductores resultó con graves lesiones tras el incidente.

El hecho se registró n la mañana del sábado cuando efectivos de la Comisaría de Distrito I fueron notificados de que en la intersección de calles Bompland y Rivadavia dos vehículos habían colisionado.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que un automóvil marca Peugeot, modelo 208, dirigido por un hombre de apellido Baez de 28 años, había impactado con otro vehículo marca Honda, modelo Fitz, manejado por de apellido Romero de 21.

Este último se había dado a la fuga tras el accidente pero fue rápidamente localizado tras un rastrillaje en la zona.

A consecuencia del impacto entre los rodados, el conductor del Peugeot resultó con lesiones de gravedad, siendo socorrido en el lugar por el servicio de emergencias para luego ser trasladado al hospital local para su tratamiento.

En tanto que en el lugar de los hechos se realizaron las diligencias del caso, mientras se inició la investigación para determinar las circunstancias del accidente.