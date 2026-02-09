El Carnaval de Corrientes convocó a una multitud en el segundo fin de semana

Corrientes vivió un fin de semana de alta convocatoria en el Corsódromo Nolo Alías y el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, donde turistas y residentes acompañaron las actividades del Carnaval 2026. La tercera noche de desfile oficial registró localidades agotadas, mientras que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, mantuvo acciones de promoción durante ambas jornadas.

Tribunas colmadas en el Corsódromo

La jornada del sábado 7 de febrero se desarrolló con una importante presencia de público desde temprano. Nueve comparsas y agrupaciones musicales presentaron propuestas que combinaron música, danza y escenografía, en un espectáculo que reafirma a Corrientes como Capital Nacional del Carnaval.

El desfile comenzó con Samba Total y continuó con Kamandukahia, que celebró sus 30 años. Luego se presentaron Sapucay y Samba Show, seguidas por Arandú Beleza, en su 20° aniversario, y Sambanda, con una temática vinculada al universo de los videojuegos.

También participaron Copacabana, con un homenaje que relacionó el fútbol con la identidad cultural; Imperio Bahiano, con un recorrido por la historia musical; y el cierre estuvo a cargo de Ará Berá, que ofreció su despliegue escénico ante el público.

Promoción turística y presencia institucional

El Ministerio de Turismo instaló un stand dentro del predio donde visitantes accedieron a información sobre destinos, festividades y productos turísticos de la provincia. El espacio incluyó un set fotográfico y material promocional.

Además, promotores y vehículos institucionales recorrieron el corsódromo entregando información y obsequios, mientras que un carro institucional proyectó contenidos audiovisuales sobre atractivos como la pesca deportiva con devolución, las playas y los entornos naturales.

Relevamiento del impacto económico

El Observatorio Turístico realiza un estudio para medir el impacto económico del evento en articulación con estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional del Nordeste.

A través de encuestas, se busca relevar el perfil de los visitantes, niveles de gasto y comportamiento turístico.

Shows de comparsas en el Anfiteatro

La celebración continuó el domingo 8 de febrero con la segunda gala de los Shows de Comparsas en el escenario Osvaldo Sosa Cordero.

Allí se presentaron Arandú Beleza, Sapucay, Ará Berá y Copacabana, con propuestas de fuerte impronta teatral y acompañamiento del público.

Un evento clave del calendario turístico

Con estas jornadas, el Carnaval 2026 continúa dentro del calendario turístico nacional, generando movimiento económico y reforzando el valor cultural de la celebración.

Desde el Gobierno provincial indicaron que se mantendrán acciones orientadas a promover el destino y fortalecer la actividad turística.