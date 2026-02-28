Argentina gasífera, pero con GNC caro: una distorsión estructural que debe corregirse

El país posee una de las mayores reservas de Gas no convencional del mundo gracias a Vaca Muerta, pero el precio del GNC en surtidor sigue atado a la nafta y al crudo Brent. Mientras el recurso abunda, los usuarios no perciben el beneficio. El problema no es productivo: es estructural, fiscal y político.

Para el Ing. José Sesma, especialista en Infraestructura Energética, Hidrocarburos (Petróleo y Gas) y Energías Renovables, el punto de partida del problema es estrictamente económico, y esa distorsión termina reflejándose directamente en el precio final que paga el usuario en el surtidor.

Argentina se ha consolidado como potencia gasífera gracias al desarrollo de Vaca Muerta, una inmensa formación geológica de hidrocarburos no convencionales (shale) ubicada en la Cuenca Neuquina. La Cuenca Neuquina es una de las cinco cuencas actualmente en exploración y explotación dentro de las 24 cuencas sedimentarias con potencial gasífero que posee la Argentina.

El recurso está.

La producción crece.

La capacidad exportadora se expande.

Pero el precio del GNC en surtidor no refleja esa abundancia.

El GNC atado al Brent: una distorsión técnica

En Argentina, el precio del GNC se ubica históricamente en torno al 45% del valor de la nafta súper.

La nafta, a su vez, depende del crudo Brent, referencia internacional del petróleo. En consecuencia, el GNC termina indirectamente atado al petróleo internacional.

Esto es técnicamente incorrecto en un país con abundancia gasífera propia.

El Gas Natural tiene su propia estructura de costos. No debería indexarse a un combustible líquido cuyo valor depende de variables externas.

El PIST y el PlanGas.ar

Las estaciones adquieren el Gas Natural al valor del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), bajo el esquema del PlanGas.ar.

Hoy el MMBTU oscila entre:

• U$D 2,90 en verano

• U$D 4,49 en invierno

Se busca implementar un precio plano cercano a U$D 3,50.

Pero si se pretende incentivar el uso masivo del GNC y del GNL, el PIST no debería superar los U$D 2,50 por MMBTU.

Primero el mercado interno.

Después la exportación.

Los productores deben recordar quiénes son los verdaderos dueños del recurso: todos los argentinos.

El caso del NEA y los gasoductos virtuales

En las provincias del NEA, donde la infraestructura gasífera aún no está plenamente desarrollada y existen pocas estaciones de GNC, el argumento de “falta de red” ya no es excusa.

Hoy los Gasoductos Virtuales —transporte de Gas Comprimido o Licuado mediante camiones criogénicos o módulos presurizados— son técnicamente viables, económicamente factibles y ampliamente utilizados en distintas regiones del país y del mundo.

La tecnología existe.

La logística es posible.

La inversión es razonable.

Lo que falta es decisión.

Desarrollar el GNC en el NEA no es una utopía técnica. Es una definición política y estratégica.

Ejemplo práctico: Corrientes como caso demostrativo

Supongamos un precio en surtidor de $800 por m³ en Corrientes.

PASO 1 — Desarmamos el precio.

PASO 2 — IVA

800 / 1,21 = 661

IVA incluido: $139

PASO 3 — Impuesto a los Combustibles (16%)

16% de 661 ˜ $106

PASO 4 — Ingresos Brutos (3,5%)

3,5% de 800 ˜ $28

?? Resumen impositivo sobre $800

IVA: $139

Impuesto a los Combustibles: $106

Ingresos Brutos: $28

Total, impuestos directos: $273

Esto equivale al 34% del precio final, sin contar efectos en cascada en transporte y distribución.

?? ¿Cuánto queda realmente como energía?

800 - 273 = $527

Ese monto debe cubrir:

• Gas en boca de pozo

• Transporte

• Distribución

• Electricidad del compresor

• Costos laborales

• Amortización

• Margen comercial

Si el costo en PIST equivale a U$D 3,33, el Gas Natural propiamente dicho ronda apenas $200.

Es decir: el Gas representa solo el 25% del precio final.

¿Qué ocurriría con un PIST de U$D 2,50 y menor carga fiscal?

Con un PIST de U$D 2,50 y reducción de impuestos y tasas provinciales, el GNC podría comercializarse en torno a $450 por m³ en todo el país.

Un precio federal uniforme.

El impacto sería estructural:

• Reducción del costo logístico de carga.

• Menor presión inflacionaria.

• Disminución del costo de generación eléctrica.

• Facturas más bajas para hogares, comercios e industrias.

El Gas Natural es el combustible de transición más competitivo que posee Argentina. Pero si continúa atado a la nafta y sobrecargado fiscalmente, el país seguirá desperdiciando una ventaja estratégica única.

Argentina no tiene un problema de recursos.

Tiene un problema de diseño energético y fiscal.

El gas es nuestro.

La prioridad debe ser el consumo interno.

El precio debe ser competitivo.

La carga tributaria debe racionalizarse.

El GNC debe desvincularse del Brent.

Si no corregimos esta distorsión, seguiremos siendo una potencia gasífera en el subsuelo… pero con energía cara en la superficie.

La abundancia ya está.

Ahora falta decisión.