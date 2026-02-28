Carnavales de Corrientes 2026: alta ocupación e impacto económico millonario

En el cierre de los Carnavales en Corrientes 2026, el ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard destacó el movimiento turístico y económico generado en toda la provincia. Las declaraciones se dieron durante la penúltima noche de corsos oficiales en el corsódromo “Nolo” Alias.

El funcionario expresó su satisfacción por el desarrollo de la fiesta, que incluyó casi un mes de actividades previas en distintas localidades. Señaló que cada ciudad del interior aportó su identidad y características propias al calendario carnavalero.

Braillard Poccard remarcó que, según el observatorio turístico provincial, el fin de semana largo de carnaval registró más del 88% de ocupación promedio. Además, indicó que el impacto económico superó los 7 mil millones de pesos en todo el territorio.

Informe sobre el impacto económico

El ministro adelantó que, una vez finalizada la temporada, se presentará un informe detallado al gobernador. El estudio incluirá datos sobre la procedencia de los visitantes, el rango etario y los gastos diarios en hoteles y alojamientos turísticos.

También subrayó el crecimiento de los carnavales en localidades más pequeñas, que decidieron revalorizar la celebración con la construcción de corsódromos. Sostuvo que esta expansión fortalece el producto turístico y genera movimiento económico tanto en cada comunidad como en la región.