Discurso de JP Valdés: expectativa por salarios y una reforma de ministerios

n El gobernador Juan Pablo Valdés dejará inaugurado este domingo el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura y emitirá su primer discurso. Los gremios docentes esperan que el mandatario hable de salarios y mejore la oferta del aumento del 9% al básico que se propuso. Parece difícil, pero hasta ahora los docentes están decididos a no iniciar las clases el lunes, se plegarán al paro que inscribió la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Es un hecho que JP Valdés hará mención a la caída de la coparticipación, por la merma de la recaudación del IVA y la posibilidad de seguir perdiendo recursos en caso de que el Gobierno nacional realice más ajustes.

Hará foco también en la relación con Nación, las deudas que mantiene con Corrientes y la anunciada posibilidad de una compensación con la entregada del predio del ex Regimiento de Infantería 9 (hay quienes aseguran que es un hecho). Se enumerarán las obras que tiene pendiente Javier Milei en la provincia y que se comprometió a realizar.

La Hidrovía será otro eje de queja, el reclamo por la habilitación del puerto de Ituzaingó y el dragado y mantenimiento del río Paraná en esa zona.

La autovía 12, de apenas 13 kilómetros se convirtió en un símbolo de la decadencia de la dirigencia nacional, que hace 8 años que no se puede terminar (inició en abril de 2018). También hay una decena de escuelas que Nación debe concluir.

La educación será otro eje de queja. Los recortes a la educación técnica, que se incluyeron en el Presupuesto nacional 2026, golpean duro a Corrientes. Pero a nadie parece importarle.

Se espera también que JP Valdés haga mención al nuevo organigrama estatal que anticipó apenas asumió. Se prevé que para los próximos días envíe a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley Orgánica de Ministerios, en la que se unificarán algunos ministerios y se suprimirán otros.

No estarán ausentes en las líneas del discurso los ejes de desarrollo, modernización y progreso, trazados en la agenda 2030 que el Gobierno oficializó hace un par de años.

Ceremonia

El acto se iniciará a las 9:30 y se transmitirá en vivo desde redes oficiales.

El Orden del día para la ocasión es:

1) Constatación del Quórum.

2) Izamiento del Pabellón Nacional y Provincial.

3) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Legislativa de fecha 10 de diciembre de 2025.

4) Lectura de la Resolución Nº 0321, de fecha 18/02/2026, suscripta por el Señor Presidente del Honorable Senado en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

5) Conformación de las Comisiones de Interior y Exterior.

6) Entonación del Himno Nacional Argentino.

7) Mensaje del Señor Gobernador de la Provincia de Corrientes, sobre el estado de la Administración.

8) Inauguración del Período Ordinario de Sesiones correspondiente al año 2026. 9) Arrío del Pabellón Nacional y Provincial.

Agenda oficial

No se confirmó aún que el mandatario asista a la inauguración del periodo de sesiones ordinarias en la que el presidente Javier Milei le hablará a los argentinos desde las 20.

Juan Pablo Valdé confirmó que la reunión prevista con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se realizará en la primera semana de marzo.

Además el gobernador participará de un viaje junto al presidente Javier Milei a los Estados Unidos.

El gobernador anunció que le llevará a Caputo los reclamos por la situación de la industria textil y forestal de Corrientes.

Además del pedido de cancelación de las deudas que la Nación tiene con el Instituto de Previsión Social, entre otros.

Será parte de la gestión la posibilidad de una compensación de esas deudas con la entrega de los predios del exRegimiento de Infantería 9.

También se hablará del puerto de Ituzaingó: la urgencia de su habilitación y la posibilidad de que los trabajos en la Hidrovía contemplen el refulado de esa zona del Paraná.

"Vamos a contarle también la política de Parques nacionales que tiene Corrientes, que le cobramos cero impuestos a la industria y escasas o nulas tasas municipales", había dicho.

A Estados Unidos

Milei ultima los detalles de su próxima gira por Estados Unidos y sumó dos acompañantes de lujo: los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Ambos fueron invitados a participar de la Argentina Week, un evento que se desarrollará en Nueva York entre el 9 y el 11 de marzo con la presencia de empresarios y ejecutivos internacionales.