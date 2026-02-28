Dos mascotas fueron abandonadas y luchan por recuperarse, necesitan $500.000 para operarse

Canela, una perrita rescatada en el barrio Mendoza al sur, fue encontrada con múltiples heridas y una fractura en su pata trasera. Su estado generó preocupación entre quienes intervinieron en el rescate, ya que requiere una cirugía para poder recuperarse.

En el mismo operativo también fue asistido Señor Gato, un felino que presenta una grave lesión en una de sus patas traseras, con el hueso expuesto. Según se informó, los veterinarios deberán amputarle la extremidad para preservar su vida.

Ambos animales permanecen bajo cuidado de Ayudando Animales Corrientes y a la espera de las intervenciones quirúrgicas correspondientes. El costo total de las dos cirugías asciende a $500.000.

Cómo ayudar

Quienes llevan adelante el rescate apelan a la solidaridad de la comunidad para poder cubrir los gastos y garantizar la recuperación de Canela y Señor Gato, rescate.ayuda.mp CVU: 0000003100049043145967 o pueden comunicarse al 3794815789.