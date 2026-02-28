Los nuevos embajadores brillaron en la penúltima noche del Carnaval de Corrientes

La penúltima noche del Carnaval 2026 hizo vibrar al Corsódromo Nolo Alías de la ciudad de Corrientes, en una velada marcada por el reconocimiento a los nuevos Embajadores Nacionales y a los ganadores de los Mejores Trajes de la edición.

Tras la gala de elección realizada en el Centro de Convenciones, los flamantes representantes y las figuras distinguidas volvieron a encontrarse con el público en la novena luna del carnaval correntino. Las tribunas, colmadas, respondieron con aplausos y ovaciones en una noche donde el orgullo comparsero fue protagonista.

El desfile comenzó a las 22 con la energía de Sambanda, seguida por la fuerza de Samba Total, que hizo retumbar la calzada. Luego fue el turno de la elegancia de Arandú Beleza y la precisión rítmica de Imperio Bahiano, preparando el clima ideal para el ingreso de Sapucay, que volvió a demostrar su potencia escénica en una pasada que muchos ya consideran decisiva.

Entrada la madrugada, Samba Show aportó su despliegue de fantasía y color, anticipando uno de los momentos más esperados de la noche. Con una verdadera marea de nieve, Ará Berá irrumpió en la avenida con una fuerza arrolladora que mantuvo al público de pie.

En el tramo final, Kamandukahia desplegó toda su alegría festiva, mientras que Copacabana tuvo el honor de cerrar la penúltima jornada bajo las estrellas, en un desfile que se extendió hasta el amanecer.

Con el título de campeona aún sin definirse, el Carnaval correntino ya palpita una última noche que promete emoción, brillo y un cierre a la altura de una edición que volvió a confirmar su jerarquía a nivel nacional.