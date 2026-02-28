Un hombre está grave tras ser atacado con un arma blanca en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que un hombre está grave tras ser atacado con un arma blanca en la vía pública, en la capital correntina.

El hecho se registró en inmediaciones de las calles Loreto e Inglaterra, donde efectivos policiales acudieron luego de ser alertados que había una persona herida.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que un hombre de apellido Ojeda, de 33 años, presentaba una lesión compatible con arma blanca.

Por tal motivo, fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela para su atención médica donde tras ser examinado, se determinó que las heridas eran de carácter grave.

En el marco de las tareas investigativas llevadas adelante en conjunto con la Unidad Fiscal en turno, se logró identificar al presunto autor del hecho, procediéndose a la demora de un hombre mayor de edad.

Además, se secuestraron elementos que estarían vinculados con la agresión.

El aprehendido fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque.