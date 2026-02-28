Polémica en Itatí por la demolición de la histórica casa del poeta González Vedoya

La demolición de la histórica Casa González Vedoya en la localidad correntina de Itatí generó una fuerte polémica y encendió las alarmas entre historiadores, arquitectos y vecinos, quienes denuncian un grave atentado contra el patrimonio cultural. La construcción, levantada alrededor de 1860, era uno de los últimos cinco exponentes de la arquitectura con alero de influencia hispano-guaraní que se conservaban en el casco histórico de la ciudad.

El derribo representa una pérdida para la identidad arquitectónica del litoral, ya que este tipo de edificaciones constituyen un rasgo distintivo de los pueblos históricos de la región. Con su desaparición, Itatí pierde una pieza clave que reflejaba las tradiciones constructivas heredadas de la fusión cultural entre pueblos originarios y la colonización española.

Casa histórica en Itatí

Especialistas y referentes patrimoniales señalaron que la demolición no solo implica una pérdida cultural, sino también una presunta violación de normativas vigentes. El casco histórico de Itatí está protegido por la Ley Nacional 25.221, que lo declara Lugar Histórico Nacional, y por la Ordenanza Municipal 36/03, creada específicamente para preservar los bienes culturales y arquitectónicos de la localidad.

El historiador Miguel Fernando González Azcoaga, director del Museo Histórico de Corrientes, había impulsado un proyecto legislativo para declarar el edificio Monumento Histórico e integrante del Patrimonio Cultural provincial. En sus fundamentos, destacaba que el inmueble debía preservarse no solo por su arquitectura, sino también por haber sido escenario de figuras relevantes de la historia y la literatura correntina.

La vivienda tenía un enorme valor simbólico e histórico por su vínculo con la familia González Vedoya, una de las más influyentes en la vida cultural correntina. Allí vivieron varias generaciones, entre ellas Juan Genaro González Vedoya, reconocido intelectual de la Generación del 40, y también transitó su infancia el poeta Juan Genaro González Vedoya (h), conocido como “Cacho”, uno de los fundadores del movimiento Canción Nueva Correntina en la década de 1970.

Además de su valor cultural, el inmueble conservaba elementos arquitectónicos característicos de la época, como galerías dobles, tejas francesas, horcones de madera dura y carpinterías tradicionales. Incluso, en su fachada se encontraba una placa que recordaba el lugar como solar histórico vinculado al nacimiento del escritor, educador y periodista Juan Genaro González Vedoya.

Para muchos vecinos, la demolición representa un quiebre con el pasado y una señal de alerta sobre el futuro del patrimonio local. La Casa González Vedoya no solo era una construcción antigua, sino un símbolo vivo de la memoria colectiva de Itatí. Su desaparición deja un vacío en el paisaje urbano y reabre el debate sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento de las leyes que protegen el patrimonio cultural.

(VT)