Investigan presunto ejercicio ilegal de la psicología y estafas en Corrientes

En Mercedes, la Justicia investiga un caso de presunto ejercicio ilegal de la psicología y estafas, a partir de denuncias de particulares y profesionales, recogidas por la Unidad Fiscal a cargo de Adrián Casarrubia.

La causa tomó impulso tras la difusión de publicidades donde esta persona ofrecía diversos servicios vinculados a la psicología y la psiquiatría, según confirmó el propio fiscal ante el portal Tu Mercedes.

Señaló además que la Fiscalía solicitó la preservación del contenido publicado y envió un oficio para evitar la eliminación de información relevante, destacando la colaboración del medio en resguardar el material probatorio.



La causa incluye antecedentes relacionados con el ejercicio de actividades vinculadas al “arte de curar” y presuntas conductas de estafa, según destacó.



Detalló que en la actualidad en relación con el hecho existen tres legajos fiscales en trámite por denuncias de particulares que señalaron haber sido vulnerados en sus derechos y engañados con el objetivo de obtener aportes dinerarios.

Sobre la existencia de habilitación comercial, el fiscal dijo que “no hay constancia de habilitación ni de títulos profesionales en psicología o psiquiatría”.

Peligro

Explicó además que el delito que se investiga es de peligro abstracto, por lo que no resulta necesario que exista un perjuicio concreto, sino que basta con presentarse públicamente como profesional de la salud sin contar con la debida titulación, generando una expectativa en potenciales pacientes.



En el allanamiento realizado en una casa por calle Lacour secuestraron recetarios, informes vinculados a personas que deberán ser citadas, documentación que será analizada desde el punto de vista caligráfico y evidencia digital que será examinada por peritos especializados. También se encontraron presuntos títulos falsos relacionados principalmente con la psicología y la psiquiatría.