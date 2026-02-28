Juan Pablo Valdés abre las sesiones ordinarias 2026 en la Legislatura de Corrientes

Este domingo 1 de marzo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dejará oficialmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 de la Legislatura provincial con un mensaje ante la Asamblea Legislativa.

El acto se realizará desde las 9:30 en el recinto del Palacio Legislativo y será transmitido en vivo a través de las redes oficiales.

Se trata del primer mensaje institucional de esta índole en su gestión, donde dará cuenta a senadores y diputados sobre el estado de la Administración pública y las metas trazadas para el año en curso.

Durante su discurso, el mandatario provincial realizará un balance de la gestión y expondrá los principales lineamientos políticos, económicos y sociales previstos para 2026.

Orden del día

Para la ocasión, se estableció el siguiente orden del día:

Constatación del quórum. Izamiento del Pabellón Nacional y Provincial. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre de 2025. Lectura de la Resolución Nº 0321, de fecha 18/02/2026, suscripta por el Presidente del Honorable Senado en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Conformación de las Comisiones de Interior y Exterior. Entonación del Himno Nacional Argentino. Mensaje del Señor Gobernador de la Provincia de Corrientes sobre el estado de la Administración. Inauguración del Período Ordinario de Sesiones correspondiente al año 2026. Arrío del Pabellón Nacional y Provincial.

De esta manera, Corrientes dará inicio formal a un nuevo año legislativo, en el que el Ejecutivo y el Poder Legislativo deberán avanzar en la agenda parlamentaria prevista para la provincia.