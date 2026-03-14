Corrientes: presentarán el libro “Dictadura y Transición” sobre la historia del NEAl

En el marco de las actividades por los 50 años del último golpe de Estado en Argentina, se llevará a cabo en Corrientes la presentación del libro Dictadura y Transición de la represión a la reconfiguración democrática en Chaco, Corrientes y Formosa (1975-1989), una publicación que propone analizar ese período clave de la historia argentina desde la realidad del nordeste.

La obra, editada por las investigadoras Marina Campusano y Mayra Maggio, reúne distintos aportes académicos que reconstruyen experiencias políticas, sociales y culturales ocurridas en las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa entre 1975 y 1989.

Un análisis sobre represión y reconstrucción democrática

El libro propone una mirada colectiva sobre los años previos al golpe militar, la dictadura y el proceso de transición democrática, abordando las distintas formas de represión, las crisis políticas y sociales y los caminos de reorganización institucional que marcaron la etapa posterior.

A través de diferentes investigaciones, la publicación aporta nuevas perspectivas para comprender cómo se vivieron estos procesos en el nordeste argentino, un territorio con particularidades políticas y sociales propias.

Presentación abierta al público

La actividad se realizará el lunes 16 de marzo a las 19 en el Espacio de Memoria RI9, ubicado sobre avenida 3 de Abril 53.

La presentación estará a cargo del Diego Vigay, quien acompañará el intercambio y la reflexión en torno a los aportes del libro y su mirada sobre la historia reciente del NEA.

El encuentro busca generar un espacio de memoria, debate y reflexión colectiva sobre un período que marcó profundamente la vida política y social del país.