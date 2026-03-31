Extienden la convocatoria para ArteCo 2026: cómo inscribirse y hasta cuándo

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, anunció la prórroga de la convocatoria para formar parte de la 8° Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (ArteCo 2026), que se desarrollará del 21 al 24 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC).

La convocatoria está dirigida a galerías, proyectos colectivos y artistas individuales, quienes podrán postularse hasta el 6 de abril completando el formulario online disponible en el sitio oficial del evento.

Un espacio para potenciar el arte del NEA

Con la curaduría de Marcelo Dansey, esta nueva edición de ArteCo busca visibilizar y fortalecer la escena de las artes visuales del Nordeste argentino, promoviendo la profesionalización, la experimentación y la circulación de obras.

Además, se generarán espacios de reflexión sobre los procesos de patrimonialización y construcción de memoria en el arte contemporáneo, abriendo el debate sobre el presente y el futuro del acervo cultural.

Tres categorías para participar

Para la edición 2026, se establecieron tres categorías:

Piezas de Museo

Destinada a galerías y emprendimientos privados, deberán presentar entre tres y siete obras, incluyendo al menos una de un artista de la región. La propuesta invita a pensar el patrimonio como una construcción dinámica, que también incluye producciones contemporáneas con potencial futuro.

Tiendas de Valores y Maravillas

Dirigida a colectivos artísticos, espacios autogestionados e instituciones, con propuestas vinculadas a valores sociales y economía cultural. Se priorizarán formatos accesibles, colaborativos y nuevas formas de circulación del arte.

Solo Show

Enfocada en artistas individuales de Corrientes o con al menos cinco años de residencia. Deberán presentar una propuesta con identidad propia, destacando la coherencia conceptual y la proyección de su obra.

Proceso de selección

Las postulaciones serán evaluadas por un comité integrado por especialistas en gestión cultural, profesionales del ámbito museístico y artistas de trayectoria, quienes seleccionarán los proyectos que formarán parte de la feria.

El anuncio de los seleccionados se dará a conocer el 20 de abril.