El correntino Juan José Toledo correrá la Maratón de Boston y representará a la Argentina

El atleta correntino Juan José Toledo representará a la Argentina en la Maratón de Boston, que se correrá el próximo 20 de abril en Estados Unidos, consolidando un hito histórico para el deporte de la provincia. Con 30 años, competirá en la categoría de 30 a 34 años y se convertirá en el primer corredor correntino en formar parte de esta exigente prueba internacional.

Toledo logró su clasificación tras una destacada actuación en la Maratón de San Juan, disputada en julio de 2025, donde completó los 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas y 47 minutos, superando la marca mínima requerida para acceder a la competencia.

Un camino en crecimiento

El deportista comenzó su carrera en el atletismo en 2018 y desde entonces ha mostrado un crecimiento sostenido. Participó en diversas competencias regionales y nacionales, logrando resultados destacados como un campeonato regional en Santa Fe y posicionándose entre los mejores tiempos históricos de Corrientes en maratón.

Actualmente, se encuentra en plena preparación para afrontar este nuevo desafío internacional, con el objetivo de mejorar su rendimiento personal y seguir consolidando su carrera deportiva.

Un presente en alto nivel

En la antesala de este importante compromiso, Toledo viene de obtener el primer puesto en la primera fecha de las Maratones Barriales 2026, realizada en el barrio Santa Catalina.

La competencia reunió a más de 700 corredores entre profesionales y amateurs, donde el correntino se subió a lo más alto del podio, reafirmando su gran momento deportivo.

La Maratón de Boston, un desafío de élite

La Maratón de Boston, fundada en 1897, es considerada la más antigua de las maratones modernas y una de las más exigentes del mundo, ya que requiere marcas mínimas de clasificación para poder participar.

Cada año convoca a miles de atletas de todo el planeta y representa un símbolo de excelencia, esfuerzo y superación dentro del atletismo internacional.

Un logro que trasciende lo individual

La participación de Juan José Toledo no solo marca un logro personal, sino que también pone en valor el potencial del atletismo correntino a nivel internacional, abriendo camino para futuros deportistas de la provincia.

Con este desafío por delante, el corredor buscará dejar en lo más alto la bandera argentina y representar a Corrientes en uno de los escenarios más importantes del deporte mundial.