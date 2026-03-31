Detuvieron al papá de Enzo Pérez acusado de abusar de una nena de 12 años

Carlos Pérez, el papá del futbolista Enzo Pérez, fue detenido en las últimas horas en la provincia de Mendoza acusado de abusar de una nena de 12 años. El arresto ocurrió la noche del lunes en el departamento de Maipú, tras una denuncia radicada por su propia pareja y madre de la menor. El hecho ya está siendo investigado por la Justicia.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó cuando la nena acudió a su mamá para contarle un episodio sucedido días antes en el domicilio familiar que los tres compartían en la calle Montecaseros. De acuerdo con el relato de la menor, el hecho ocurrió el sábado, en un momento en que ella se encontraba en la planta baja de la casa y su madre estaba en el piso superior.

La escena que relató inició cuando la chica bajó a buscar un cargador de teléfono. En ese momento, Pérez se habría acercado, abrazado e intentado besarla en la boca. Además, según la denuncia, el hombre le dijo una frase de contenido inapropiado. Ante esa situación, la menor logró apartarse y se retiró del lugar.

Tras escuchar a su hija, la madre de la presunta víctima decidió abandonar la vivienda junto a la menor y se acercó a la comisaría más cercana para realizar la denuncia. A partir de ese testimonio, la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, dispuso la inmediata aprehensión de Carlos Pérez en el domicilio familiar.

La detención se concretó cerca de las 21.45, con la intervención de efectivos de la Subcomisaría Coquimbito, quienes trasladaron al acusado a la sede policial. Desde entonces, Pérez permanece alojado en esa dependencia mientras avanza la causa judicial.

En paralelo a la investigación penal, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) se hizo presente para brindar asistencia a la niña y a su familia. Este organismo, encargado de la contención y evaluación de menores en situaciones de presunto abuso, elaborará un informe para la fiscalía con las primeras observaciones sobre el estado de la víctima y el entorno familiar.

Fuentes oficiales confirmaron que la causa fue caratulada como abuso sexual simple.

Carlos Pérez, de 68 años, es una figura conocida en Mendoza por ser el padre de Enzo Pérez, actual jugador de Argentinos Juniors, con trayectoria previa en River Plate, Godoy Cruz y la Selección Argentina.

Tras la denuncia, la investigación quedó bajo la órbita de la fiscal Moya, quien tiene previsto tomar declaración a la madre y a la menor en los próximos días, además de continuar con la recolección de pruebas y testimonios.

Mientras la Justicia avanza con las diligencias, la nena permanece bajo resguardo junto a su madre.

Infobae