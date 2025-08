Boca, diezmado para visitar a Lanús: cinco bajas y el caso de Cristian Medina

Probablemente más que nadie, Fernando Gago sabía en el complejo momento que le tocaba asumir las riendas de Boca. Pero nada hacía pensar que, apenas después de tres partidos y en el primero que lo tocó comandar en La Bombonera, el hincha plantaría el grito en el cielo contra el equipo. Claro, poco tiene que ver su incidencia en ello porque el presente del Xeneize viene de arrastre, pero a fin de cuentas hoy es el que toma la responsabilidades.

Por ahora sin victorias y con la necesidad imperiosa de empezar a sumarlas si no quiere quedar alejado de la clasificación a la Copa Libertadores 2025 en la tabla anual, el domingo contra Lanús no tendrá margen de error. Y lo cierto es que, como si no fuera suficiente, este contexto difícil se agudiza todavía más ante la cantidad de bajas que se le presentan.

Por lesiones, suspensión y el apartado especial del caso de Cristian Medina, que deberá recuperar la confianza del DT después del episodio en Rosario y todavía es una incógnita si lo volverá a considerar, Pintita arrancará su segundo semana de trabajo con la ardua tarea de armar un equipo que ya de base tendrá cinco bajas. Claro, sumado a Lucas Blondel, quien sigue con la recuperación ¿Quiénes se perderán la visita al Granate?

Cristian Lema: Según comunicó Boca, el defensor tiene una "lesión con compromiso de los ligamentos externos del tobillo izquierdo" y además también se le produjo una "lesión parcial de la sindesmosis tibioperonea anterior inferior". No deberá pasar por el quirófano, utilizará una bota durante un mes en el inicio de la recuperación y tendrá para aproximadamente 45 días de recuperación.

Kevin Zenón: sufrió un leve esguince en su tobillo izquierdo contra Gimnasia, el miércoles 22 de octubre, que lo marginará de la cancha por 10 días más.

Lucas Janson: el 17 de octubre padeció un desgarro en el posterior y todavía le resta una semana para poder volver a trabajar a la par del grupo, con el fin de estar nuevamente a disposición de Gago.

Pol Fernández: fue expulsado en el último partido con Riestra y por lo tanto deberá cumplir con la fecha de suspensión frente al Granate.

Miguel Merentiel: El delantero uruguayo sufrió una molestia muscular en su aductor en la previa del empate con Deportivo Riestra, por lo que se sometió a estudios médicos que determinaron que padece una distensión. ¿Cuánto tiempo estará ausente? Alrededor de dos semanas de rehabilitación.

Qué pasa con Medina en Boca y cómo sigue su situación

Con la oferta de Fenerbahce sobre la mesa, Medina se había plantado ante un integrante del Consejo y le manifestó que no iba a ser parte del equipo hasta que no encaminaran su venta a Turquía. Enseguida se lo había comunicado a Gago, quien se enteró que no iba a poder contar con él en el partido ante Gimnasia del miércoles.

Sin embargo, el volante recapacitó de su decisión, planteandole al entrenador que 'actuó en caliente' y le pidió disculpas en la previa del compromiso. Debido a eso, Pintita charló con él, le manifestó que iba al banco de suplentes frente al Lobo y días después ni siquiera lo citó frente a Riestra.

¿Cómo sigue ahora su situación? En la semana, Medina deberá volver a demostrarle al entrenador sus ganas de estar a la par de sus compañeros, redoblando esfuerzos y dejando en claro su compromiso más allá de su evidente deseo de emigrar a Europa.

"Lo entendí desde el lugar del futbolista, de poder irse a Europa, es su sueño. Ahora, hay momentos para situaciones. Yo voy a jugar con los que estén comprometidos al ciento por ciento. La formación del jugador no sólo significa jugar a la pelota o entrenar. Yo trato de aconsejarlo por el bien del equipo, de la institución y por el bien común que tenemos", sostuvo Pintita en la conferencia de prensa.

