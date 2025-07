El torneo Oficial mantiene tres punteros

Se disputó de manera parcial la séptima fecha del torneo Oficial de básquetbol en la capital correntina y tres equipos se mantienen al tope de las posiciones.

Colón, Córdoba y Juventus vencieron en sus respectivos compromisos y lideran el certamen con un punto de ventaja sobre Regatas que marcha en el cuarto lugar.

El encuentro entre San Martín y Sportivo se reprogramó por la muerta de Javier Moretti, dirigente de la entidad rojinegra. Se jugará este lunes, desde las 21.30, pero se cambió de escenario y se jugará en cancha del abiverde.

Colón logró una gran victoria como visitante frente a Pingüinos 86 a 65. El equipo violeta se llevó el primer cuarto 32 a 18 y desde ahí manejó el resto del cotejo.

Luciano Cárdenas con 24 puntos y Emilio Vallejos con 17 fueron los goleadores de Colón, mientras que en Pingüinos, se destacaron Gonzalo Barboza con 16 y Gonzalo Spikerman con 12.

Córdoba se hizo fuerte frente a Alvear y lo superó 70 a 55 para seguir en el lote de punteros.

Los conducidos por Gustavo Vega llegaron al descanso largo 46 a 30 arriba en el marcador, y al finalizar el tercero se imponían 61 a 37. La reacción de Córdoba (19-8) no alcanzó para dar vuelta la historia.

Los principales goleadores de Córdoba fueron Ricardo Marturet con 14 puntos y Matías Núñez con 13, mientras que Alvear tuvo como máximo anotador a Ariel Romero con 12.

En su cancha, Juventus no tuvo mayores problemas para superar a Hércules 75 a 51.

El Granate marcó la diferencia durante los 20 minutos iniciales. En el primer cuarto se impuso 23 a 10 y en el segundo lo hizo 26 a 16 para quedar al frente del marcador 49 a 26.

En el equipo vencedor, Leandro Yardín con 15 puntos y Alejandro Brito con 14 marcaron el rumbo en el ataque. Hércules tuvo como máximos goleadores a Agustín Barrios con 11 y Agustín Monzón con 10.

Un parcial de 32 a 18 en el cuarto inicial, le permitió a Regatas encaminarse a una clara victoria sobre Malvinas 1536 Viviendas 101 a 66.

Alejandro Talavera con 30 puntos y Viktor Bender con 20 fueron los jugadores destacados del Fantasma que está cuarto y se mantiene de zona de clasificación en la lucha por el título. En el conjunto de “las mil”, el goleador resultó Lucas Franco con 26.

Hasta la séptima fecha debió esperar El Tala para conseguir su primer triunfo en la temporada 2024 del Oficial de primera división.

Los conducidos por Facundo Galvez vencieron a Don Bosco 84 a 68 en un cotejo cambiante.

El Tala ganó el primer cuarto 23 a 11, el conjunto colegial se impuso en el segundo 21 a 17, empataron el tercero en 18 y el albiverde ganó el último 26 a 18.

José Bordón, de Don Bosco, fue el goleador del partico con 25 puntos. En El Tala, los principales anotadores resultaron Thiago Romero con 17 y Nicolás Zamudio con 14.

Así se ubican

Disputadas parcialmente la séptima fecha, las posiciones en el torneo Oficial quedaron de la siguiente manera: Colón, Córdoba y Juventus 13 puntos, Regatas 12, Pingüinos y Alvear 11, Hércules 10, San Martín y Don Bosco 9, Malvinas 1536 Viviendas 8, El Tala 7 y Sportivo 6.

Lo que viene

Este lunes se jugará el encuentro entre San Martín y Sportivo para cerrar la séptima fecha. El encuentro dará inicio a las 21.30 y tendrá como sede el estadio Hugo Cabral del club Sportivo.

En tanto que los encuentros diagramados de la octava fecha son: Don Bosco vs. Hércules, Colón vs. El Tala, Alvear vs. Juventus, Sportivo vs. Pingüinos, Hércules vs. Regatas y Malvinas 1536 Viviendas vs. San Martín.