El seleccionado de seven de Nordeste vivió una concentración especial en Mercedes

El seleccionado de seven de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) vivió una concentración especial este fin de semana en Mercedes como parte de su preparación para el certamen nacional que tendrá lugar en Paraná, Entre Ríos.

La propuesta a cargo el entrenador Maximiliano Freschi y con la presencia de 16 jugadores se desarrolló el sábado y domingo en la ciudad correntina.

El módulo de rugby tuvo lugar el sábado en el Club Hípico Pay Ubre. Comenzó a la mañana con una clínica de seven para jugadores y dirigentes de dicha institución, y culminó por la tarde con el desarrollo de la práctica deportiva de los 16 jugadores convocados.

Los integrantes del equipo de seven fueron evaluados por el entrenador principal, acompañado por Genaro Carrió, asistente del staff técnico del plantel.Durante el domingo, la concentración culminó con actividades en un establecimiento rural cercano a la localidad, donde se llevaron a cabo postas y ejercicios por tierra y agua destinadas al análisis de fuerza y resistencia de los jugadores, en paralelo a los objetivos principales de fortalecer el aspecto grupal entre los integrantes del mismo.

Los jugadores que participaron de la concentración fueron Gerónimo Albornoz, José Álvarez, Ignacio Baiter, Kalim Burlli, Nicolás Colussi, Gino De Michelli, Tizziano Fernández, Mateo Fiat, Fernando Mantilla, Ignacio Meabe, Juan Martín Meabe, Santiago Muñóz, Valentino Salto, Franco Sánchez y Julián Vilotti.

La 40º edición del Seven de la República se jugará en Paraná el 7 y 8 de diciembre. Nordeste integrará la zona 4 junto a Uruguay, Cuyo y San Juan.